The Kills teilen neue Single „Wasterpiece“ mitsamt Video – hier sehen

Nach „New York“, „LA Hex“, and „103“ folgt nun als vierte Single-Auskopplung „Wasterpiece“ von dem am 27. Oktober erscheinenden Album GOD GAMES von The Kills.

Der neue Track von Alison Mosshart und Jamie Hince kommt direkt mit einem Musikvideo daher. In diesem ist das Duo bei bestem Wetter auf dem Golfplatz zu sehen.

„Wasterpiece“ hören mitsamt Musikvideo:

GOD GAMES ist das sechste Studioalbum der britisch-amerikanischen Band. Nach ihrem 2016er Werk ASH & ICE nahmen sie sich eine längere Auszeit, die lediglich 2020 durch die Veröffentlichung von LITTLE BASTARDS – einer Ansammlung von B-Seiten, Outtakes, Session-Aufnahmen und Coverversionen – unterbrochen wurde.