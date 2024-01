„The Last Of Us”: Kaitlyn Dever wird eine Hauptrolle übernehmen

In der zweiten Staffel gibt es Cast-Erweiterungen zu vermelden. Die „Booksmart“-Darstellerin ist auch dabei.

Im Januar 2023 startete die dystopische Serie „The Last Of Us“ in Deutschland. Eine Fortsetzung wird sehnlichst von Fans erwartet. Mit einer Erweiterung bei den Hauptdarsteller:innen kann es nun bald weitergehen.

Das US-Format basiert auf einem gleichnamigen Survial-Horror-Computerspiel. In neun Episoden erzählte die erste Staffel die Geschichte von Joel Miller (gespielt von Pedro Pascal), dessen Auftrag es ist, die 14-jährige Ellie aus einer von Zombies verseuchten Stadt zu schmuggeln. Nach der erfolgreichen ersten Staffel war klar, dass mit weiteren Episoden gerechnet werden kann – nur wie diese aussehen würden und wer mitspielen würde, war unklar. Etwas Licht ins Dunkel kann nun gebracht werden.

Eine Frage stand dabei die ganze Zeit im Raum: Wer würde in Zukunft die Rolle der Abby einnehmen? Nun ist das endlich geklärt und offiziell: Kaitlyn Dever (bekannt aus „Booksmart“) wird die Rolle spielen. In ihrer Pressemitteilung beschreibt Sky Abby als eine erfahrene Soldatin. „Ihre Schwarz-Weiß-Sicht auf die Welt wird infrage gestellt, als sie Rache für diejenigen sucht, die sie geliebt hat.“

Kaitlyn Dever war schon als Ellie im Gespräch

Kaitlyn Dever nimmt nun also doch noch eine Hauptrolle in der Dystopie ein. Dever soll nämlich bereits für den Part der Ellie im Gespräch gewesen sein. Diese Rolle wurde dann aber doch von „Game Of Thrones“-Star Bella Ramsey verkörpert. Mit der nun besetzten Abby können bald die Dreharbeiten losgehen, denn die zweite Staffel von „The Last Of Us“ soll tatsächlich schon im Frühjahr 2024 in Produktion gehen und auf HBO, Sky und WOW dann 2025 zu streamen sein. Konkrete Veröffentlichungstermine und inhaltliche Details gibt es aktuell aber noch nicht.