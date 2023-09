Pedro Pascal flippt bei Beyoncé-Konzert völlig aus (Video)

Für Pedro Pascal gibt es kein Halten mehr, als Beyoncé „Black Parade“ live performt.

Schauspieler Pedro Pascal konnte sich bei dem Beyoncé-Konzert am 2. September kaum noch halten. Der „Narcos“-Star, seine Kollegin Sarah Paulson sowie der Journalist Mickey Rapkin besuchten zusammen die Show im SoFi Stadium in Los Angeles anlässlich Beyoncés „Renaissance World Tour“.

Paulson filmte für Social Media einen Moment mit, in dem Pascal völlig ausflippt, als die Sängerin ihr Stück „Black Parade“ nur wenige Meter von den beiden entfernt performt. Der Schauspieler schreit in dem kurzen Mitschnitt in Richtung Paulsons Handy: „I’m fucking dying!“ (zu Deutsch so viel wie: „Ich sterbe verdammt noch mal“) und umschließt mit seinen Händen vor Aufregung den Kopf seines Freundes Mickey Rapkin, worauf der Journalist nur mit einem breiten Grinsen reagiert. Selbst als die Smartphone-Kamera von Sarah Paulson nicht mehr auf ihn gerichtet ist, wiederholt er seine dramatischen Worte.

Seht hier Pedro Pascal in Beyoncé-Ekstase:

Zuletzt konnte man Pedro Pascal in der Action-Drama-Serie „The Last Of Us“ sehen. Die Serienadaption des gleichnamigen Videospiels feiert seit seiner Erscheinung zu Beginn des Jahres enorme Erfolge.