„The Mandalorian“: Robert Rodriguez jammt mit Baby Yoda – und die Fans lieben es

Ein Weihnachtsgeschenk, mit dem sicherlich keiner gerechnet hatte: Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Robert Rodriguez teilte ein kurzes Video auf Twitter vom Set der „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“. Darin sieht man den guten Freund von Quentin Tarantino einige Akkorde auf der Gitarre spielen, während Baby Yoda alias Grogu neben ihm sitzt und begeistert den Kopf zur Musik bewegt. Rodriguez: „Hier ist ein Weihnachtsgeschenk für alle, die mich gefragt haben, wie es ist, mit Baby Yoda am Set von #TheMandalorian abzuhängen.“

Here’s a Christmas present to all those who asked me what it’s like to hang out with Baby Yoda on the set of #TheMandalorian #TheTragedy. Check out #DisneyGallery for more behind the scenes! pic.twitter.com/6ShINBxJAN

