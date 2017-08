The National stellen mit „Day I Die“ den vielleicht besten ihrer neuen Songs vor

Wer nach den bisher drei vorab veröffentlichten neuen Songs von The National dachte, besser könnte es kaum noch werden, der hat sich getäuscht: Mit „Day I Die“ stellt die Band um Matt Berninger den vielleicht besten Track ihres neuen Album SLEEP WELL BEAST im Stream vor, mindestens aber genau so guten wie seine Vorgänger.

Zu „Day I Die“ haben The National, wie schon zu den Vorgängern, ein von Casey Reas Video gedreht, das die neu gewählte Bildsprache fortführt. Wen die technische Komponente interessiert: Diesmal hat Reas über 5000 Zeitraffermotive zu einem einzigen Clip kombiniert. Die Aufnahmen selbst stammen von Fotograf Graham MacIndoe, der The National 18-mal im Proberaum begleitete. „A flickering color layer abstracted from broadcast television signals augments the black and white footage”, erklärt Reas. „The images are played back at 12fps, near the threshold of the persistence of vision.”

The Nationals neues und insgesamt siebtes Album SLEEP WELL BEAST erscheint am 8. September 2017. Bisher ließen sie neben „Day I Die“ bereits die Songs „The System Only Dreams In Total Darkness“, „Guilty Party“ und „Carin At The Liquor Store“ hören und sehen.

Wir haben übrigens The National in New York besucht. Unsere Titelgeschichte dazu könnt Ihr im aktuellen Musikexpress lesen, das Heft inklusive exklusiver The-National-EP hier bestellen: