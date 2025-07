Charlize Theron übt heftige Kritik an Bezos und Trump

Im Rahmen einer Benefizveranstaltung in Los Angeles äußerte sich Schauspielerin Charlize Theron kritisch zu Jeff Bezos und dessen politischer Haltung sowie über Trump. Anlass war ihre jährliche „Block Party“ zugunsten des Charlize Theron Arica Outreach Project, bei der sie vor ihren Gäst:innen eine kurze Rede hielt.

Ein ironischer Start

Theoron sprach dabei auch die kürzlich stattgefundene Hochzeit von Bezos und Lauren Sánchez in Venedig an. Mit einem ironischen Kommentar wies sie darauf hin, dass sie und ihre Gäst:innen offenbar nicht eingeladen waren. Im weiteren Verlauf wurde sie ernster und übte deutliche Kritik an den politischen Entwicklungen in den USA sowie an Bezos’ öffentlicher Unterstützung des US-Präsidenten Donald Trump.

„Weltweite Rückschritte“

„In den USA und weltweit beobachten wir Rückschritte“, so Theron. Sie verwies auf Verschärfungen in der Einwanderungspolitik, die Auswirkungen auf Familien hätten, sowie auf Einschränkungen bei Frauenrechten und die wachsende Unsichtbarkeit von queeren und trans Personen. Auch ein Anstieg geschlechtsspezifischer Gewalt sei zu erkennen. Des Weiteren sagt sie: „Das ist nicht nur Politik, das betrifft viele Menschen persönlich.“

Jeff Bezos’ Einstellung zu Donald Trump

Bezos hatte sich nach der Präsidentschaftswahl 2024 öffentlich anerkennend über Trump Wahlsieg geäußert. „Herzlichen Glückwunsch an unseren 45. und nun 47. Präsidenten zu einem außergewöhnlichen politischen Comeback und einem entscheidenden Sieg. Keine Nation hat größere Chancen“, schrieb er damals auf der Plattform „X“ (ehemals Twitter).

Zudem wurde berichtet, dass er als Eigentümer der „Washington Post“ Einfluss auf die redaktionelle Haltung genommen habe. Die Zeitung kündigte 2024 an, keine Wahlempfehlungen mehr auszusprechen. Außerdem besuchte Bezos die Amtseinführung von Donald Trump.

Viele prominente Gäst:innen auf der Hochzeit von Bezos

Zu den Prominenten, die an der Hochzeit von Bezos und Sánchez teilnahmen, gehörten unter anderem Sydney Sweeney, Usher, Oprah Winfrey, Gayle King, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian sowie Kylie und Kendall Jenner, während Ellie Goulding und Matteo Bocelli beim Empfang des Paares auftraten.