Der Regisseur gewann für seinen Film „Oppenheimer“ einen der wichtigsten Preise des Abends.

Christopher Nolan gehörte bei den Golden Globes zu den großen Gewinnern. Er wurde als bester Regisseur für „Oppenheimer“ ausgezeichnet. Mit dem düsteren Historiendrama, das zu den großen Blockbustern des vergangenen Jahres gehörte, ist der Brite nun auch in Hollywood bei der Vergabe der wichtigsten Preise ganz oben angekommen. Die Chancen auf den Regie-Oscar steigen damit stark.

Bei den Golden Globes gab es bisher nur Nominierungen für Nolan (allerdings auch schon ab 2000, für sein Drehbuch zu „Memento“), aber noch keine Goldstatue. Das änderte sich am Sonntag (07. Januar). Als der Regisseur schließlich das Mikrophon in die Hand nahm, um sich zu bedanken, würdigte er einen seiner Schauspieler aus der Vergangenheit.

„Das einzige Mal, dass ich bisher hier auf dieser Bühne stand, war die Entgegennahme eines Preises für unseren lieben Freund Heath Ledger, und das war kompliziert und herausfordernd für mich“, sagte Nolan. „Mitten in meiner Rede blieb ich hängen, und Robert Downey Jr. sah mich mit einen unterstützenden Blick der an – es ist der gleiche Blick, den er mir jetzt wieder zuwirft.“

Heath Ledger machte „The Dark Knight“ zu einem Ereignis

Nolan besetzte für den zweiten Teil seiner Batman-Trilogie, „The Dark Knight“ (2008), Heath Ledger als Joker. Der Schauspieler bekam aber nichts mehr mit von seinem Erfolg. Er starb im Alter von nur 28 Jahren an einer versehentlichen Überdosis. Da war der Film noch nicht in die Kinos gekommen. Seine eindringliche Darstellung des Schurken brachte ihm posthum zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter den Golden Globe und den Oscar für den besten Nebendarsteller.

Der Filmemacher lobte später natürlich noch die Schauspieler aus seinem neuen Film „Oppenheimer“ und nannte seinen Hauptdarsteller Cillian Murphy (der ebenfalls einen Golden Globe gewann) seinen „Komplizen seit 20 Jahren. Murphy war in insgesamt sechs Nolan-Filmen zu sehen. Seine erste Rolle bekam er in „Batman Begins“ (2005). Mit „Oppenheimer“ spendierte ihm der Regisseur die erste Hauptrolle in seinem Filmuniversum. Sie könnte ihm auch bald einen Oscar einbringen.