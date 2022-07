The Offspring kommen 2023 auf Deutschland-Tournee

Nach neunjähriger Pause meldeten sich The Offspring 2021 mit dem Album LET THE BAD TIMES ROLL wieder zurück. Nun gab die Band eine gleichnamige Tour für 2023, bekannt, um die neuen Songs live zu präsentieren. Der Vorverkauf beginnt am 8. Juli.

„Dieses Album ist vielleicht die kathartischste Sache, die wir bislang gemacht haben“, sagte The-Offspring-Sänger Dexter Holland über LET THE BAD TIMES ROLL. Die Botschaft sei zwar düster, es soll am Ende aber hängenbleiben, wie wichtig es ist, weiter zu kommunizieren. Fans mussten sich lange gedulden, da die Veröffentlichung des Albums aufgrund der Corona-Pandemie mehrere Male verschoben wurde.

The Offspring 2023 in Deutschland

14. Mai 2023 – Zenith München

16. Mai 2023 – Velodrom Berlin

17. Mai 2023 – Sporthalle Hamburg

22. Mai 2023 – Mitsubishi Electric Halle Düsseldorf

Im Juni 2022 waren sie bereits live in Deutschland unterwegs und traten bei den Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ auf.

Die kalifornische Punkrockband The Offspring wurde 1994 mit ihrem dritten Album SMASH und der Single „Self Esteem“ weltbekannt. Ihr zehntes Album LET THE BAD TIMES ROLL war das erste seit neun Jahren, der Vorgänger DAYS GO BY erschien 2012.

