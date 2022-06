Volbeat geben Europa-Tour bekannt: Sieben Konzerte in Deutschland

Die dänische Rock-Band Volbeat startet im Herbst ihre Europa-Tournee und spielt sieben Konzerte in Deutschland. Klassiker, Deep-Cuts oder Songs aus dem letzten Album „ Servant Of The Mind“– alles soll dabei sein. Der Vorverkauf beginnt am 1. Juli.

„Endlich, nach so langer Abwesenheit, können wir unseren Fans auf dem europäischen Festland und in Großbritannien eine richtige Headline-Tour anbieten. Bald geht es los! Wir können es kaum erwarten!“, heißt es in einem Statement.

Volbeat-Konzerte 2022 in Deutschland:

17. Oktober 2022- Barclays Arena Hamburg

26. Oktober 2022- Quarterback Immobilien Arena Leipzig

02. November 2022- Lanxess Arena Köln

25. November 2022- Olympiahalle München

29. November 2022- Festhalle Frankfurt

02. Dezember 2022- Schleyer-Halle Stuttgart

05. Dezember 2022- Mercedes-Benz Arena Berlin

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++