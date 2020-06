„The Politician“: Was wir bisher über Staffel 2 wissen

Das wird Dich auch interessieren





Raus aus der Schule, rein in Weltpolitik! Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zur neuen Staffel der Netflix-Serie.

Darum geht es in Staffel 2 von „The Politician“:

Dass es von der Netflix-Eigenproduktion „The Politician“ eine Fortsetzung geben würde, stand bereits Ende 2019 fest, als Hauptdarsteller Ben Platt Bilder von den Dreharbeiten in den sozialen Medien postete. Auch in der zweiten Staffel der Politserie versucht Payton Hobart (Platt) mit aller Kraft, seinen Traum zu verwirklichen und sich politisch hochzuarbeiten, um irgendwann Präsident der USA zu werden. Raus aus der High School zieht es Hobart nach New York, wo er sich mithilfe seiner Wahlkampfunterstützerin McAffee Westbrook (Laura Dreyfuss) als Senator aufstellen lässt. Doch seine Konkurrentin Dede Standish (Judith Light), die sich für eine neue Amtszeit bewirbt, ist keine leichte Gegnerin. Und dann trifft seine Mutter (Gwyneth Paltrow) auch noch eine Entscheidung, die schwere Folgen für sein Leben bereithält…

Aber Achtung: In dieser Staffel soll es weniger musikalische Elemente geben, als noch in den ersten Episoden der Serie.

Der neueste Trailer zu „The Politician“:

Das ist der neueste und aufregendste Charakter in „The Politician“:

Bette Midler ist mit von der Partie! Sie spielt Hadassah Gold, die Kampagnenmanagerin von Dede Standish – und die ist so knallhart, dass es kaum eine Möglichkeit für Payton gibt, etwas gegen diesen versierten Profi zu tun. Die Spielregeln haben sich definitiv verändert seit der High School und Payton muss sich nun überlegen, wie hart er um seinen Platz in der Welt der Politik kämpfen will.

Was ist mit Astrid?

Der Trailer stellt die Frage auf, welche Rolle Astrid (Lucy Boynton), Paytons Nemesis aus Schulzeiten, noch immer in dessen Leben spielt? An einer Stelle gibt es sogar einen Kuss zwischen den beiden. Ob wir vielleicht doch den Fokus weg von der Politik nehmen oder hat das mit der anderen Frage zu tun, die immer wieder auftaucht: Wer spielt hier ein doppeltes Spiel?