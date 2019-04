The Raconteurs‘ neues Album erscheint im Juni

Foto: FilmMagic, C Flanigan. All rights reserved.

NEW ORLEANS, LA - 30. Oktober 2011: Patrick Keeler, Brendan Benson und Jack White von The Raconteurs spielen auf der Voodoo Experience.

Das neue Album der Raconteurs heißt HELP US STRANGER und erscheint im Juni 2019. Das langerwartete dritte Album der Band wird zwölf Tracks enthalten und auf Jack Whites eigenem Label „Third Man Records“ veröffentlicht.

Es wurde im labeleigenen Studio in Nashville eingespielt und enthält neben elf eigenen Songs auch ein Cover des Donovan-Klassikers „Hey Gyp (Dig The Slowness)“. Zur Stammbesetzung der Band gesellten sich für einige Tracks außerdem weitere bekannte Gesichter, wie Dean Fertita von The Dead Weather und den Queens of the Stone Age, sowie die Schwestern Lillie Mae und Scarlett Rische.

Die Band bietet mit Videos zu „Sunday Driver“ und „Now That You’re Gone“ bereits einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album, das am 21. Juni erhältlich sein wird.

Auch die Tracklist von „HELP US STRANGER“ wurde bereits veröffentlicht:

1. Bored and Razed

2. Help Me Stranger

3. Only Child

4. Don’t Bother Me

5. Shine The Light On Me

6. Somedays (I Don’t Feel Like Trying)

7. Hey Gyp (Dig The Slowness)

8. Sunday Driver

9. Now That You’re Gone

10. Live A Lie

11. What’s Yours Is Mine

12. Thoughts and Prayers

Hier ist das Video zum Song „Sunday Driver“ aus The Raconteurs‘ neuem Album:

Neben dem traditionellen Release wird es für Mitglieder des vom Label angebotenen „The Vault“-Abonnements auch eine Special Edition des Albums geben. Dieses besteht aus einer zusätzlichen Vinyl-Version von HELP US STRANGER sowie einer weiteren Platte mit frühen Demos der Songs „Help Me Stranger“ and „Somedays (I Don’t Feel Like Trying)“. Außerdem erhalten Vault-Mitglieder ein Pre-Sale-Ticket für die bevorstehenden Raconteurs-Headline-Shows.

The Raconteurs live auf Tour 2019 – die Deutschlandtermine:

28.05.2019 Köln E-Werk

30.05.2019 Berlin Verti Music Hall