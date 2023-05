The Simpsons: Lizzo flötet im Finale die Titelmelodie (Video)

Die Musikerin spielt im Staffelfinale zum einen eine Elfe und zum anderen zusammen mit Lisa hingebungsvoll ihre Flöte „Sasha“.

Lizzo wird im Finale der 34. Staffel von The Simpsons zu sehen sein, das in den USA am 21. Mai ausgestrahlt wird. Die 35-Jährige teilte schon mal auf ihrem Instagram-Kanal eine Szene aus der Episode. In dem Ausschnitt erzeugt Bart Simpson einen Schlagzeug-Beat, indem er seinem Vater Homer jede Menge Schläge ins Gesicht verpasst. Lizzo und Lisa Simpson entschließen sich daraufhin ihre Instrumente – die Detroiterin ihre Flöte „Sasha“ und Lisa ihr Saxofon – herauszuholen und ein bisschen gemeinsam zu improvisieren. Das Ergebnis ist eine Version der Simpsons-Titelmelodie. Wann die Folge für das deutsche Publikum zu bewundern ist, ist noch nicht bekannt.

„Jede Ikone war schon bei den Simpsons und nun kann ich meinen Namen der Liste hinzufügen! Danke an das gesamte Team, das diesen Traum hat wahr werden lassen. (Ja, ich trage YITTY [Lizzos Shapewear-Marke] und spiele Sasha Flute)“, untertitelte sie ihren Beitrag in den sozialen Medien.

Die Flöte hat unter Lizzo-Fans mittlerweile Kult-Status erreicht und hat sogar einen Instagram-Account. Dort teilte „Sasha“ die Szene ebenfalls mit der Caption „ICH BIN OFFIZIELL DIE BERÜHMTESTE FLÖTE DER WELT“.

Lizzo teilte die Simpsons-News zu früh

Zuvor setzte Melissa Jefferson, wie die Sängerin bürgerlich heißt, außerdem einen Post ab, indem sie schrieb, sie sei „heute bei den Simpsons“. Später veröffentlichte die Grammy-Preisträgerin eine Klarstellung: Die Folge mit ihr komme erst nächste Woche, also am 21. Mai. „TUT BIS ZUM 21. MAI SO, ALS HÄTTET IHR DEN CLIP NICHT GESEHEN“, schrieb sie.

Die 22. und letzte Folge der 34. Staffel von The Simpsons mit dem Titel „Homers Abenteuer durch die Windschutzscheibe“ (Original: „Homer’s Adventure Through the Windshield Glass“) wurde bereits im Februar diesen Jahres angeteasert. Produzent und Autor Tim Long verriet in einem Interview mit „Entertainment Weekly“, dass Lizzo in der Folge oft „bitch sagt und nicht besonders gut mit Homer auskommt.“ Außerdem werde sie sogar zwei Rollen in der Folge übernehmen: Einmal als eine Elfe, die Homer begleiten würde, und zum anderen spiele sie sich selbst in einer Art Behind-The-Scenes-Nummer. Einen neuen Song wird es in der Episode auch zu hören geben: „It was Marge, bitch“, geschrieben von Tim Long und Bret McKenzie von Flight of the Conchords.

Lizzo hat schon mehrere Cameo-Auftritte hinter sich – etwa bei der „Sesamstraße“ und „The Mandalorian“.