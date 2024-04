„Simpsons“-Figur gestorben, die seit Staffel 1 dabei ist

Trauerfall bei den „Simpsons“! Moes Taverne ist um einen Besucher ärmer.

Larry ist nicht mehr Teil der „Simpsons“. Der oftmals stille Kneipenstammgast mit dem krausen Haar ist in einer neuen Folge der 35. Staffel gestorben.

Oft war er nur kurz zu sehen, murmelte Unverständliches vor sich hin. Aber Larry war dennoch fast 35 Jahre Teil des Serienuniversums. Meist saß er in Moes Taverne neben Sam (der wiederum in der aktuellen Folge nicht einmal erwähnt wird) . Zum ersten Mal konnte man ihn in der Episode „Der Versager“ (Homer’s Odyssey) in der ersten Season sehen. Das war im Januar 1990!

Ganz stumm blieb Larry übrigens nicht. In der Episode „Bart kommt unter die Räder“ (Bart Gets Hit By A Car, zweite Staffel) kommt Marge in die Bar und der Trunkenbold fragt oder säuselt vielmehr: „Wer ist die Tussi?“

In der letzten Zeit versuchen sich die Produzenten der Gelben an einem neuen Erzählstil mit mehr Tiefe und weniger Gag-Feuerwerk. Und so wird der Tod von Larry nicht nur abgehakt, sondern in „Cremains Of The Day“ zum Aufhänger einer eigenen Geschichte gemacht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was wissen wir über „Simpsons“-Figur Larry?

So wie es den Zuschauern der Serie geht, nämlich so gut wie gar nichts über den Barbesucher zu wissen, fragen sich auch Homer und Co., warum sie eigentlich über Larry nicht viel sagen können. Gemeinsam machen die Stammgäste von Moe’s einen Ausflug, um seine Asche zu verstreuen. Dabei besuchen sie auch dessen Mutter, die behauptet, dass Larry sie alle zu seinen „besten Freunden“ zählte. Aufgefordert, ein paar schöne gemeinsame Geschichten zu erzählen, fühlen sich die Saufbrüder mies und erfinden in ihrer Not eine Story vom Angeln.

Natürlich trauern viele Fans der langlebigen Zeichentrickserie um Larry. Auf X gingen zahlreiche Posts mit dem Hashtag #RIPLarry ein. In mehr als drei Jahrzehnten zeigten sich bei den „Simpsons“ Hunderte Charaktere. Wie die Drehbuchschreiber nun selbst noch mit einem Todesfall einer so gut wie stummen Figur zeigen, ist ihnen jede einzelne offensichtlich wichtig.

„The Simpsons“ läuft in Deutschland auf ProSieben. Die 35. Staffel hat noch keinen Ausstrahlungstermin. Alle anderen 34 Seasons sind bei Disney+ im Stream zu sehen.