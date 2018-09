The Smashing Pumpkins kündigen ihr „Reunion“-Album an

Billy Corgan, Jimmy Chamberlin und James Iha am 28. August 2018 in Sacramento

The Smashing Pumpkins haben ein neues Album angekündigt. SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL.1 /LP: NO PAST: NO FUTURE, so der vollständige Titel, soll acht neue Songs umfassen und am 16. November 2018 erscheinen.

Auch interessant So sehen die Zwillinge vom „SIAMESE DREAM“-Cover der Smashing Pumpkins heute aus SHINY AND OH SO BRIGHT wurde von Rick Rubin produziert und ist das erste gemeinsame Album von Billy Corgan, James Iha und Jimmy Chamberlin seit 18 Jahren. In dieser Kernbesetzung gingen sie in diesem Jahr bereits auf Reunion-Tour. Eine hundertprozentige Reunion des klassischen Line-ups ist das aber nicht: Bassistin D’Arcy Wretzky fehlt weiterhin, Jeff Schroeder fungiert als weiteres Mitglied.

Im Juni veröffentlichten The Smashing Pumpkins bereits den neuen Song „Solara“, nun ist auch „Silvery Sometimes (Ghosts)“ im erschienen.

The Smashing Pumpkins – „Solara“:

https://youtu.be/rx9ya42QLXs Video can’t be loaded: The Smashing Pumpkins – Solara (https://youtu.be/rx9ya42QLXs)

The Smashing Pumpkins – „Silvery Sometimes (Ghosts)“:

Knights of Malta Silvery Sometimes (Ghosts) Travels Solara Alienation Marchin’ On With Sympathy Seek and You Shall Destroy

The Smashing Pumpkins – „Shiny And Oh So Bright“, das Artwork:

Mastermind Billy Corgan veröffentlichte 2017 unter seinem bürgerlichen Namen William Patrick Corgan sein zweites Soloalbum OGILALA.