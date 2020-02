The Strokes präsentieren neuen Song „Bad Decisions“ (Video und Stream)

Das wird Dich auch interessieren





The Strokes haben einen weiteren neuen Song aus ihrem kommenden Album THE NEW ABNORMAL veröffentlicht. Die Single „Bad Decisions“ ist seit Dienstag auf diversen Streamingportalen zu hören.

Ein Video zum Song haben The Strokes auch gedreht. Darin performen die Bandmitglieder ihren Song in einem Wohnzimmer aus den 60ern oder 70ern und tragen entsprechende Outfits. Ein Zauberer kommt dazu und das Kostüm-Chaos nimmt seinen Lauf.

Am 10. April 2020 wird mit THE NEW ABNORMAL das sechste Studio-Album von The Strokes erscheinen. Zuletzt ließen sie daraus den neuen Song „At The Door“ hören und sehen. Außerdem hat die Band einige erste Festival-Termine bestätigt. So werden sie unter anderem beim Shaky Knees Music Festival, dem mexikanischen Pa’l Norte, dem Primavera Sound Festival und den drei südamerikanischen Lollapalooza-Ausgaben für Stimmung sorgen. Vor ein paar Tagen legten Casablancas und Co. zudem einen kurzen Zwischenstopp in Deutschland ein: Am Freitag, den 14. Februar, gaben sie ein ausverkauftes Konzert in der Berliner Columbiahalle. Wir waren vor Ort und haben unsere Eindrücke in Form eines Nachberichts und Fotos mitgebracht.

COMEDOWN MACHINE, das noch immer aktuelle und insgesamt fünfte Studioalbum der Strokes, erschien 2013. 2016 folgte die EP FUTURE PRESENT PAST. Seitdem war es um die aus New York stammende Indierock-Band ruhiger geworden.