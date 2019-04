„The Walking Dead“ geht immer weiter, selbst wenn die Quoten nicht mehr so stimmen: Das Finale von Staffel Neun hatte zuletzt weniger Zuschauer als jedes Finale zuvor, wie „The Hollywood Reporter“ berichtete. Dennoch folgt laut Sender AMC bald ein neuer Ableger aus der Welt der Zombies.

Wenn das bewährte Konzept nicht mehr ganz so kickt, muss eben etwas Frisches her. Und so soll sich die Story der Serie um zwei junge weibliche Hauptcharaktere drehen, die tatsächlich in der Untoten-Apokalypse aufgewachsen sind. Sie müssen sich entscheiden, ob sie auf der Seite der Guten oder Fiesen mitmischen werden, während um sie herum die Zombies eine neue Ära einläuten.

Die Serie wird nach „Fear The Walking Dead“ das zweite Spin-off von „The Walking Dead“ sein. Bisher sind zehn Folgen dazu geplant.

