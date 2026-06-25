36 Grad in der Allianz Arena: So überlebt ihr The Weeknd in München bei Extremhitze

Wer beim The-Weeknd-Konzert in München cool bleiben will, braucht diese Tipps für die Allianz Arena.

Vielleicht kennt man das ja: Ein Auto biegt um die Ecke, und dieser eine Song drängt sich zurück ins Gedächtnis. Es ist „Blinding Lights“, der mit 5,4 Milliarden Streams der meistgestreamte Song der Welt ist. Größer wird’s nicht mehr. Und heißer wohl auch nicht – denn ganz Deutschland erwartet eine Hitzewelle. Was aber kann man machen, wenn man beim Konzert von The Weeknd von Donnerstag bis Samstag in München nicht schon nach Playboi Carti völlig verschwitzt nahe am Hitzetod stehen will?

Temperaturen bis 36 Grad: Was droht dem Konzertpublikum?

Am Donnerstag, den 25. Juni, wird es in München 33 Grad geben, doch bis zum Samstag, den 27. Juni, spitzt sich das Wetter auf bis zu 36 Grad zu.

„36 Grad und es wird noch heißer, mach den Beat nie wi…“ – okay, ich hör ja schon auf. Doch 36 Grad sind zwar auf dem Papier purer Sommergenuss, bedeuten in deutschen Großstädten aber oft eine gesundheitsgefährdende Angelegenheit.

Das oberste Gebot bei Hitze ist, na klar, Wasser trinken – und zwar viel. Soll man also extra Geld einplanen, um in der Allianz Arena Wasser zu kaufen? Bei anderen Konzerten, etwa bei Harry Styles in London, gab es schließlich Regeländerungen zur Flaschenpolitik am Eingang.

Tetra Pak statt Plastikflasche

Man darf Wasser bis zu einem halben Liter mitbringen. Allerdings dürfen weder Glas- noch Plastikflaschen mitgenommen werden. Die Lösung heißt deshalb Tetra Pak.

An den Toilettenanlagen auf der 2. Ebene im Stadion können die Tetra Paks nachgefüllt werden – laut Live Nation gibt es dort Wasser mit „Trinkwasserqualität“.

Zudem berichtet die „Augsburger Allgemeine“, dass es auf der Esplanade, der Fußgängerbrücke zwischen Stadion und U-Bahnhof Fröttmaning, kostenfreie Wasserstellen geben soll. Also: gut hydriert ins Stadion gehen und vor Ort nicht aufhören mit dem Wassertrinken.

Playboi Carti

An allen drei Münchener Abenden gibt es einen prominenten Vorakt: Playboi Carti, der auch auf The Weeknds 2025 erschienenem Album „Hurry Up Tomorrow“ einen Feature-Auftritt hat. Für Fans ohne Vorkenntnisse zum Support lohnt sich ein kurzer Ausflug in Playboi Cartis Diskografie – schließlich wird er 45 Minuten lang eigene Songs zum Besten geben. Dann kann man „Wake up, its the first of the month“ voller Inbrunst mitsingen. Weitere Infos über Setlist und Anreise gibt es hier.