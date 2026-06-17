The Weeknd kommt nach München: Setlist, Tickets und Infos

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The Weeknd  |  Alles, was ihr zu den anstehenden Gigs von The Weeknd wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Foto: Hella Wittenberg. All rights reserved.

The Weeknd spielt drei Shows in der Allianz Arena München. Alle Infos zu Setlist, Support Playboi Carti, Tickets & Anfahrt hier.

Wer kennt es nicht: Ein Mercedes biegt um die Ecke, und dieser eine Song drängt sich zurück ins Gedächtnis. Mit 5,4 Milliarden Streams ist „Blinding Lights“ der meistgestreamte Song der Welt – performt vom Künstler The Weeknd.

Wer den Weltstar live erleben will, kann das zwischen dem 25. und 27. Juni in der Allianz Arena in München tun. Vorausgesetzt, man hat ein Ticket. Denn bevor The Weeknd im Zuge seiner „After Hours Til Dawn“-Stadiontour nach Frankfurt weiterzieht, kommt er im Stadion des FC Bayern München vorbei.

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Tickets

Alle Tickets für die drei Shows sind auf Ticketmaster restlos ausverkauft. Wer die Mercedes-Werbung mit „Blinding Lights“ live erleben will, muss sich zwangsläufig auf dem Zweitmarkt umsehen.

Support

An allen drei Münchener Abenden gibt es einen prominenten Voract: Playboi Carti, der auch auf The Weeknds 2025 erschienenem Album „Hurry Up Tomorrow“ einen Feature-Auftritt hat. Für Fans ohne Vorkenntnisse zum Support lohnt sich ein kurzer Ausflug in Playboi Cartis Diskografie – schließlich wird er 45 Minuten lang eigene Songs zum Besten geben. Dann kann man „Wake up, its the first of the month“ voller Inbrunst mitsingen.

Anfahrt

Wer sein Deutschlandticket ausreizen will und mit dem Zug anreist, steuert die Haltestelle Fröttmaning an. Wer per Privatjet aus Saint Tropez oder per Ryanair-Flug von Mallorca anreist, wird entweder vom Chauffeur oder mit der U6 Richtung Garching-Forschungszentrum bis zur Haltestelle Fröttmaning gebracht. Von dort ist es ein kurzer Fußweg.

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Setlist

Die Münchener dürfen sich beim Auftritt auf einen wilden Blumenstrauß aus The Weeknds Diskografie freuen: Als drittmeistgehörter Musiker der Welt ist fast jeder Song ein Hit. Ausgehend von den bisherigen Shows der Tour wird die Setlist vermutlich wie folgt aussehen:

  1. Baptized in Fear
  2. Open Hearts
  3. Wake Me Up
  4. After Hours
  5. Starboy
  6. Heartless
  7. Faith
  8. Cry for Me
  9. I Can’t Fucking Sing
  10. São Paulo (mit Anitta)
  11. Rio
  12. Take My Breath
  13. Sacrifice
  14. How Do I Make You Love Me?
  15. Can’t Feel My Face
  16. Lost in the Fire
  17. Timeless
  18. Often
  19. Given Up on Me
  20. I Was Never There
  21. The Hills
  22. Creepin‘
  23. Niagara Falls
  24. One of the Girls
  25. Stargirl Interlude
  26. Out of Time
  27. I Feel It Coming
  28. Die for You
  29. Is There Someone Else?
  30. Wicked Games
  31. Call Out My Name
  32. The Abyss
  33. Save Your Tears
  34. Less Than Zero
  35. Blinding Lights
  36. Without a Warning
  37. House of Balloons
  38. Moth to a Flame

Wetter

Bei einem Konzert unter freiem Himmel sollte die Kleidung dem Wetter entsprechen. Bei den Münchener Shows gilt: weniger ist mehr. Mit erwarteten Tagestemperaturen von bis zu 32 Grad und milden 26 Grad am Abend können die Sommerklamotten ausgepackt oder direkt die Badehose angelassen werden.

Patrick Sebastian Koch schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen aus dem Artikel:

Konzert The Weeknd playboi carti
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