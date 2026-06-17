The Weeknd kommt nach München: Setlist, Tickets und Infos

The Weeknd spielt drei Shows in der Allianz Arena München. Alle Infos zu Setlist, Support Playboi Carti, Tickets & Anfahrt hier.

Wer kennt es nicht: Ein Mercedes biegt um die Ecke, und dieser eine Song drängt sich zurück ins Gedächtnis. Mit 5,4 Milliarden Streams ist „Blinding Lights“ der meistgestreamte Song der Welt – performt vom Künstler The Weeknd.

Wer den Weltstar live erleben will, kann das zwischen dem 25. und 27. Juni in der Allianz Arena in München tun. Vorausgesetzt, man hat ein Ticket. Denn bevor The Weeknd im Zuge seiner „After Hours Til Dawn“-Stadiontour nach Frankfurt weiterzieht, kommt er im Stadion des FC Bayern München vorbei.

Tickets

Alle Tickets für die drei Shows sind auf Ticketmaster restlos ausverkauft. Wer die Mercedes-Werbung mit „Blinding Lights“ live erleben will, muss sich zwangsläufig auf dem Zweitmarkt umsehen.

Support

An allen drei Münchener Abenden gibt es einen prominenten Voract: Playboi Carti, der auch auf The Weeknds 2025 erschienenem Album „Hurry Up Tomorrow“ einen Feature-Auftritt hat. Für Fans ohne Vorkenntnisse zum Support lohnt sich ein kurzer Ausflug in Playboi Cartis Diskografie – schließlich wird er 45 Minuten lang eigene Songs zum Besten geben. Dann kann man „Wake up, its the first of the month“ voller Inbrunst mitsingen.

Anfahrt

Wer sein Deutschlandticket ausreizen will und mit dem Zug anreist, steuert die Haltestelle Fröttmaning an. Wer per Privatjet aus Saint Tropez oder per Ryanair-Flug von Mallorca anreist, wird entweder vom Chauffeur oder mit der U6 Richtung Garching-Forschungszentrum bis zur Haltestelle Fröttmaning gebracht. Von dort ist es ein kurzer Fußweg.

Setlist

Die Münchener dürfen sich beim Auftritt auf einen wilden Blumenstrauß aus The Weeknds Diskografie freuen: Als drittmeistgehörter Musiker der Welt ist fast jeder Song ein Hit. Ausgehend von den bisherigen Shows der Tour wird die Setlist vermutlich wie folgt aussehen:

Baptized in Fear Open Hearts Wake Me Up After Hours Starboy Heartless Faith Cry for Me I Can’t Fucking Sing São Paulo (mit Anitta) Rio Take My Breath Sacrifice How Do I Make You Love Me? Can’t Feel My Face Lost in the Fire Timeless Often Given Up on Me I Was Never There The Hills Creepin‘ Niagara Falls One of the Girls Stargirl Interlude Out of Time I Feel It Coming Die for You Is There Someone Else? Wicked Games Call Out My Name The Abyss Save Your Tears Less Than Zero Blinding Lights Without a Warning House of Balloons Moth to a Flame

Wetter

Bei einem Konzert unter freiem Himmel sollte die Kleidung dem Wetter entsprechen. Bei den Münchener Shows gilt: weniger ist mehr. Mit erwarteten Tagestemperaturen von bis zu 32 Grad und milden 26 Grad am Abend können die Sommerklamotten ausgepackt oder direkt die Badehose angelassen werden.