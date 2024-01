„The White Lotus“: Kontroverse wegen Miloš Biković

Die ukrainische Regierung wirft dem Schauspieler vor, Russland zu unterstützen.

Der serbische Schauspieler Miloš Biković wird eine Rolle in der dritten Staffel der satirischen HBO-Serie „The White Lotus“ übernehmen. Diese Ankündigung kam bei der ukrainischen Regierung nicht gut an. Der Grund: Biković hat seine Bewunderung für Russland öffentlich bekundet und sogar eine Auszeichnung von Präsident Wladimir Putin entgegengenommen. Die Ukraine beschuldigt ihn, die russische Invasion zu unterstützen.

Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Ukraine teilte ein Video auf X und warf dabei die Frage auf: „Ist es für euch in Ordnung, mit jemandem zu arbeiten, der Völkermord unterstützt und gegen internationales Recht verstößt?“

Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme von HBO oder Miloš Biković dazu.

Miloš Biković und seine Verbundenheit zu Russland

Die Anschuldigungen der Ukraine beziehen sich auf Bikovićs öffentliche Äußerungen nach dem Beginn der russischen Invasion. Der Schauspieler teilte auf X eine Umfrage, die zeigte, dass das Vertrauen in Putin höher sei als in den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy.

Der 36-Jährige wirkte in russischen Filmen, darunter in Nikita Mikhalkovs „Sunstroke“ (von 2014), mit. Zudem hat er in der von Russland annektierten Krim gedreht. 2018 erhielt Bikovićs eine Medaille für seine kulturellen Verdienste, verliehen von Putin. Im Jahr 2021 nahm er außerdem die russische Staatsbürgerschaft an – er ist damit binational.