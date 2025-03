The xx: Sie sind im Studio, wann kommt die neue Platte?

The xx sind wieder im Studio und arbeiten an neuer Musik

Die Indie-Band scheint wieder gemeinsame Zeit im Studio zu verbringen und an einem neuen Album zu arbeiten. Zumindest zeigt das ein aktueller Post von The xx auf Instagram.

„Es ist wie bei The Avengers!“

Das immer noch aktuelle Album des Trios, I SEE YOU, erschien 2017. Seitdem mussten ihre Fans sich mit dem gemeinsamen Song WAITED ALL NIGHT zufrieden geben, der 2024 auf dem Solowerk von Mitglied Jamie xx erschien. Im Sommer 2024 erzählte dieser laut „NME“ bereits, dass die Band an einer neuen Platte arbeitet und dabei „eine gute Zeit“ haben würde. „Es ist wie bei The Avengers! Wir haben es selbst gesagt. Es ist immer so schön, wieder mit ihnen zusammenzukommen“, erzählte der 36-Jährige.

Aber jetzt gibt es ein Foto aus dem Studio und damit eine Verifizierung:

Romy, Gitarristin und Sängerin der Band, sagte zu „NME“ bei den 2024 BRIT Awards ebenfalls, dass neue Musik in Arbeit sei. „Wir halten es wirklich offen und wir sind bereit, neue Dinge auszuprobieren, aber es klingt nach uns. Das ist alles, was ich im Moment sagen kann“, erklärte sie.

Ob die Artists selber noch nichts Genaueres wissen oder ob sie die Neuigkeiten einfach noch nicht mit der Öffentlichkeit teilen möchten, ist unklar.

Verschieden Soloprojekte der Mitglieder

2017 erschien das letzte, also immer noch aktuelle Album von The xx, I SEE YOU. Danach widmeten sich die Drei ihren Soloprojekten. Von Romy kam 2023 MID AIR heraus, Oliver Sim teilte seine Platte HIDEOUS BASTARD bereits 2022. Im September 2024 war dann auch Jamie xx mit seinem Solowerk IN WAVES an der Reihe.