The xx sind wieder im Studio und arbeiten an neuer Musik

Einige Jahre sind vergangen seit uns The xx mit musikalischen Neuigkeiten versorgt haben – ihr aktuelles Album I SEE YOU feiert am 13. Januar bereits seinen siebten Geburtstag. Doch das Warten könnte bald ein Ende haben. Romy Croft hat kürzlich in einem Interview bekannt gegeben, dass die Band wieder im Studio ist und an neuer Musik arbeitet.

„Es ist sehr offen, und es fühlt sich aufregend an“

Alle drei Mitglieder von The xx – also Romy Croft, Oliver Sim und Jamie xx – haben in den vergangenen Jahren an ihren Solokarrieren gearbeitet, jetzt sind sie wieder gemeinsam am Werkeln. Das berichtet zumindest Croft in einem Gespräch mit „NME“. Die Sängerin und Gitarristin scheint sich zu freuen, wieder zu dritt im Aufnahmeraum zu sein: „Ja, es macht Spaß, es ist etwas ganz anderes, mit The xx im Studio zu sein.“

„Ich glaube, Oliver und Jamie und ich haben alle neue Dinge ausprobiert und viel aus den verschiedenen Projekten gelernt, und ich glaube, es ist ganz gesund, sich zu fragen: ‚Was habt ihr gelernt? Was sollen wir jetzt tun?‘ Ich denke, es ist sehr offen, und es fühlt sich aufregend an, in gewisser Weise neu anzufangen“, berichtet sie weiter im Interview.

Ausschnitte ihres Interviews auf Instagram:

Voneinander und füreinander lernen

Croft gibt auch einige Einblicke dazu, was soundtechnisch von ihrer zukünftigen Musik zu erwarten ist: „Es ist noch ziemlich früh. Ich denke, man wird immer noch erkennen können, dass wir es sind. Aber ich denke, wir freuen uns darauf, weiterzumachen und es frisch zu halten.“ Sie und die weiteren Mitglieder der Gruppe scheinen wieder Feuer und Flamme für ein neues Album-Projekt zu sein. Abschließend erklärt sie: „Ich denke, ich freue mich darauf, die Gitarre wieder in die Hand zu nehmen und diesen Sound zu umarmen, aber auf eine neue Art und Weise. Ich glaube, ich möchte mich weiterentwickeln. Ich glaube, das wollen wir alle. Deshalb wollte ich dieses Projekt machen, um zu lernen und vor allem, um mit anderen Leuten zu arbeiten. Um zu lernen, wie sie arbeiten. Ich wollte zu Oliver und Jamie zurückkehren und denken: ‚Nun, ich habe diese Dinge von diesen anderen Leuten gelernt, und wir können diese frische Energie in die Dinge einbringen‘.“

Ob es bald eine neue Single oder direkt ein ganzes Album geben wird, geschweige wann wir die Neuigkeiten erwarten können, steht noch nicht fest. Wer die Wartezeit verkürzen möchte, kann hier noch mal in die aktuelle Deluxe-Version ihrer 2012er-Platte COEXIST reinhören: