Thom Yorke remixt „Creep“ für japanische Modenschau

Für eine Modenschau der japanischen Marke „Undercover“ auf der Fashion Week in Tokyo hat Thom Yorke die Akustik-Version von „Creep“ geremixt. Passenderweise trägt die Herbst-Winter-Kollektion 2021, die von Jun Takahashi entworfen wurde, den Titel „Creep Very“. Die neue reduzierte und eindringliche Version des Radiohead-Klassikers begleitete den Womenswear-Teil der Show.

Der japanische Designer Takahashi erklärte der „Vogue“ die Verbindung seiner Mode mit dem Song folgendermaßen: „Ich drücke die Sorgen und Ängste aus, die Menschen jeden Tag tragen, und die Hoffnung auf das, was vor uns liegt. Es scheint wahrscheinlich keinen direkten Bezug zum Kleidungsdesign zu haben, aber ich wollte den komplizierten emotionalen Zustand der Gesellschaft in eine physische Form bringen.“

Neue Version auch von mxmtoon

Die Neuinterpretation ist derweil bereits die zweite hochkarätige Version von „Creep“ binnen einer Woche, nachdem die Musikerin mxmtoon ein Cover für die dritte Ausgabe des Videospiels „Life Is Strange“ ausgearbeitet hat. Dort leiht die kalifornische Singer-Songwriterin der Protagonistin des Spiels Alex ihre Gesangsstimme.

Hört hier zum Vergleich das Original von Radiohead, erschienen 1993 auf ihrem Debütalbum PABLO HONEY:

Radioheads neuntes und aktuelles Album A MOON SHAPED POOL erschien 2016 und wurde vom Musikexpress mit fünf von sechs Sternen bewertet. Seit ihrer Gründung im Jahr 1985 haben Radiohead 40 Millionen Tonträger verkauft und wurden 2019 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.