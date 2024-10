Thom Yorke spielt neuen Song „Back In The Game“ live (Video)

Auf seiner „Everything"-Solotour brachte Yorke auch viele Radiohead-Songs auf die Bühne.

Thom Yorke hat zwar gerade erst mit The Smile eine neue Platte herausgebracht und den Soundtrack zum italienischen „Confidenza“ gemacht, aber Zeit für eine Solotour hat er sich obendrein trotzdem noch genommen. Beim ersten Konzert der „Everything“-Tournee am 23. Oktober in Christchurch, Neuseeland, kam der Radiohead-Frontmann sogleich mit einem Live-Debüt daher. Er spielte den bisher noch unveröffentlichten Track „Back In The Game“ live in der Wolfbrook Arena.

Weder konkrete Infos noch ein offizielles Erscheinungsdatum sind bisher zu dem neu vorgestellten Song bekannt. Jedoch klingt er sehr elektronisch, wie ein Club-Hit zum Raven. Aber hört selbst rein …

Live-Debüt von „Back In The Game“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Thom Yorkes eklektische Setlist

Das Konzert in Neuseeland beinhaltete ein großes Spektrum seines musikalischen Werdegangs. Die Setlist war neben den Solostücken des Sängers, Songschreibers und Komponisten auch gespickt von Tracks aus der Radiohead-Zeit. Ebenso spielte er Songs von The Smile und Atoms For Peace live.

Insgesamt blieb er für 24 Tracks auf der Bühne. Den Start legte er mit einer akustischen Version von Radioheads „Weird Fishes/Arpeggi“ hin. Doch auch andere Tracks seiner Band gab er zum Besten, so zum Beispiel „I Might Be Wrong“ oder auch „Daydreaming“. Ebenso führte er eine akustische Version von The Smiles „Bodies Laughing“ auf und beschenkte die Fans mit „Rabbit In Your Headlights“ (UNKLE). Und bei den Solo-Sachen fielen „A Brain In A Bottle“, „Suspirium“, „Black Swan“, „Volk“ und „Hearing Damage“ auf.

Radiohead-Fans müssen weiter leiden

Während Thom Yorke seinen Solo-Trip zu genießen scheint (Tour-Ende erst am 26. November in Kyoto, Japan), musste die Radiohead-Anhängerschaft erst Mitte Oktober schlechte Nachrichten einstecken. Der 56-Jährige wurde in einem Interview auf den großen Fan-Wunsch einer Radiohead-Wiedervereinigung angesprochen. Die Antwort des Sängers: „Ich bin mir dessen nicht bewusst und es interessiert mich auch einen Fliegenschiss.“