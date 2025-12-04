Radiohead-Tour-Update: Thom Yorkes Genesung offiziell bestätigt

Die News, auf die Ticketinhaber:innen gewartet haben: Thom Yorke scheint wieder wohlauf zu sein.

Die Sorge und der Frust waren groß: Die ersten beiden Konzerte von Radiohead in Kopenhagen konnten nicht wie geplant gespielt werden. Eigentlich sollten die Briten dort in der Royal Arena bereits am Montag, 1. Dezember, und am Dienstag, 2. Dezember, auftreten – aber aufgrund von Thom Yorkes Erkrankung mussten die Gigs verschoben werden.

Konkret hieß es dazu in der Bandstellungnahme via Instagram: „Radiohead bedauern zutiefst, dass sie die Verschiebung der ersten beiden Konzerte in Kopenhagen in dieser Woche – heute Abend, 1. Dezember, und morgen, 2. Dezember – bekannt geben müssen. Die Konzerte wurden auf den 15. bzw. 16. Dezember verschoben. Die Tickets für die Konzerte werden automatisch auf den neuen Termin übertragen. Wenn ihr eine Rückerstattung wünscht, wendet euch bitte an eure Verkaufsstelle.“

Weiter erklärte die Band: „Wir sind sehr traurig, dass wir diese beiden Konzerte so kurzfristig verschieben müssen, aber bei Thom wurde eine schwere Halsentzündung diagnostiziert, die es ihm unmöglich macht, zu singen. Die Behandlung läuft bereits und wir hoffen, dass Thom rechtzeitig wieder gesund wird, um die letzten beiden Konzerte in Kopenhagen am 4. und 5. Dezember sowie alle vier Konzerte in Berlin ab dem 8. Dezember zu spielen. Wir sind überwältigt von den Reaktionen des Publikums bei diesen Konzerten und lieben es, wieder auf der Bühne zu stehen. Es versteht sich von selbst, dass wir uns schrecklich fühlen, dass wir gezwungen sind, diese Konzerte zu verschieben.“

Kopenhagen geht klar

Fans grübelten, ob Yorke sich so zügig wieder von einer schweren Halsentzündung erholen könne. Doch scheinbar war die Sorge umsonst, denn die zwei weiteren Kopenhagen-Shows werden wie angedacht am Donnerstag, 4. Dezember, und Freitag, 5. Dezember, stattfinden.

Kurze und knackige Bestätigung

In der Instagram-Story von Radiohead heißt es von der Gruppe kurz und prägnant: „d“ Als Hintergrund für die frohe Kunde fungierte das aktuelle Tourposter.

Was die Meldung für die Berlin-Konzerte bedeutet

Damit sollte auch den vier geplanten Hauptstadt-Performances nichts im Wege stehen. Diese sind wie folgt getimt:

Montag, 8. Dezember

Dienstag, 9. Dezember

Donnerstag, 11. Dezember

Freitag, 12. Dezember

Was einen bei den Radiohead-Gigs in der Hauptstadt erwartet

Alle Auftritte werden in der Uber Arena sein. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr und pünktlich um 20.30 Uhr soll es – ganz ohne Support – losgehen. Die Setlist variierte bisher bei jedem Konzert, aber insgesamt performte die Band über zweieinhalb Stunden lang. Alle Tickets für die Konzerte hierzulande sind jedoch bereits längst vergriffen.