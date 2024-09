Thom Yorke adaptiert Radioheads HAIL TO THE THIEF für „Hamlet“-Stück

Radiohead trifft Shakespeare: HAIL TO THE THIEF wird nun mit einem 20-köpfigen Ensemble umgesetzt.

Radioheads Album HAIL TO THE THIEF wird im nächsten Frühjahr neu interpretiert aufgeführt, wenn Thom Yorke es für eine Inszenierung von William Shakespeares „Hamlet“ fertig arrangiert hat. Die Produktion, die denselben Titel wie die 2003er Platte trägt, wird Yorkes neu orchestrierte Version der einzelnen Lieder mit Shakespeares Text zu einer Bühnenperformance verschmelzen lassen.

Thom Yorke leitet 20-köpfiges Ensemble an

Der britische Sänger wird für diese Adaption eine Besetzung aus 20 Musiker:innen und Schauspieler:innen dirigieren, die die Songs des Albums live in das Theaterstück einbinden. Die Inszenierung ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Regisseur Steven Hoggett und der Bühnenbildnerin Christine Jones. Justin Levine hat die musikalischen Arrangements übernommen.

Yorke selbst beschreibt die Herausforderung, HAIL TO THE THIEF für die Bühne anzupassen, in der Pressemitteilung zum Stück als „interessant und einschüchternd“. Die Musik, so erklärt er, werde genutzt, um die „Trauer und Paranoia“ von Hamlets Welt zu verstärken. Der 55-Jährige sieht die Adaption als eine Gelegenheit. Er will die Handlung und den Text Shakespeares durch die musikalische Präsenz von der LP auf eine neue Weise erlebbar zu machen: „Es geht darum, die Vertrautheit der Musik zu nutzen, sie in und aus dem Kontext der Geschichte zu ziehen und zu sehen, wie sie mit dem Drama kollidiert.“

Die thematische Einheit von Politik und Macht

Christine Jones, die Yorke von Anfang an in das Projekt einbezog, war von der musikalischen und thematischen Verbindung zwischen der Platte und „Hamlet“ fasziniert. „Schon als ich das erste Mal Radioheads ‚Hail to the Thief‘-Tour 2003 sah, veränderte es meine Wahrnehmung“, so Jones in der Pressemitteilung.

„Als ich später Hamlet las, erkannte ich die Parallelen zwischen den Themen des Albums und dem Stück. Beides behandelt die Zerrüttung durch Machtstrukturen – sei es in der Politik, in Gemeinschaften oder innerhalb von Familien.“ Diese Verbindung führte dazu, dass sie und Yorke das Konzept der Produktion entwickelten, um „Album und Stück aufeinanderprallen zu lassen“.

Die Inszenierung zeigt das dänische Helsingör als einen totalitären Überwachungsstaat, in dem Korruption und Paranoia die zentrale Rolle spielen. Hamlet und Ophelia müssen in dieser bedrückenden Welt ihren Weg finden, während Geister und Musik die verborgenen Lügen und die Verderbtheit des Systems offenbaren.

„Hail to the Thief“ wird 2025 live in Manchester und Stratford aufgeführt

Das Stück „Hail to the Thief“ wird vom 27. April bis zum 18. Mai 2025 in den Aviva Studios in Manchester aufgeführt und anschließend vom 4. bis 28. Juni im Royal Shakespeare Theatre in Stratford-upon-Avon zu sehen sein. Karten sind ab dem 2. Oktober 2024 erhältlich.

Das Album HAIL TO THE THIEF, das Songs wie „There There“ und „Go to Sleep“ enthält, wird seit seiner Veröffentlichung als eines der politisch kritischsten Werke von Radiohead gesehen. Es entstand in einer Zeit politischer Unruhen, die Yorke durch George W. Bushs umstrittene Präsidentschaftswahl im Jahr 2000 inspirierten. Diese Themen von Macht und Verzweiflung sind auch zentrale Elemente in Shakespeares „Hamlet“.