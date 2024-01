Thom Yorke hat die Filmmusik zu „Confidenza“ geschrieben

Der Thriller mit Yorkes Musik wird noch Ende Januar seine Premiere in Rotterdam feiern.

Radiohead- und The-Smile-Sänger Thom Yorke hat zu dem italienischen Thriller „Confidenza“ die Filmmusik komponiert.

Es ist nicht die erste Soundtrack-Arbeit des Musikers: Schon 2018 brachte er seine Künste in „Suspiria“ ein. Aber auch in „Motherless Brooklyn“, „Children Of Men“ und „Vanilla Sky“ ist seine Musik zu hören.

Das Werk von Regisseur Daniele Luchetti („Lacci“) basiert auf dem Roman von Domenico Starnone und wird bereits Ende Januar beim Internationalen Filmfestival (IFFR) in Rotterdam zum ersten Mal auf der großen Leinwand präsentiert. Dass IFFR gibt in einer Beschreibung zum Inhalt an: „Rätselhaft, klaustrophobisch und intensiv – verstärkt durch Thom Yorkes Musik – ‚Confidenza‘ ist ein exquisiter Thriller und eine tiefgreifende Analyse menschlichen Verhaltens.“

Trotz der anstehenden Premiere in Rotterdam scheint es noch keinen bestätigten Veröffentlichungstermin für deutsche Kinos zu geben.

Thom Yorke selbst teilte auf seinem Instagram-Account eine erste Ankündigung, in dem er ohne weiteren Kommentar das Plakat zu „Confidenza“ postete. Musikausschnitte gibt es allerdings aktuell noch nicht zu hören.

Thom Yorkes Instagram-Post:

Mehr zu „Confidenza“

Konkret geht es in dem Film um Pietro Vella, der an einer heruntergekommenen, römischen Schule arbeitet und Schüler:innen auf eine bessere Zukunft vorbereiten möchte. Als so manch eine Beziehung mit den Kids persönlicher wird, gerät Vellas moralischer Kompass ins Straucheln.

In den Hauptrollen sind die Schauspieler:innen Elio Germano, Vittoria Puccini und Isabella Ferrari zu sehen.

Hier zum ersten Trailer von „Confidenza“: