Thom Yorkes Supergroup The Smile kommt für ein Konzert nach Deutschland

Jetzt nochmal offiziell: The Smile gehen, so Corona es zulässt, im späten Frühjahr und Sommer 2022 – von Mai bis Juli, von Schweden bis Italien – auf Europatour. Geplant ist auch ein Konzert in Deutschland: Am 20. Mai sollen The Smile im Berliner Tempodrom auftreten, präsentiert vom Musikexpress. Der Vorverkauf beginnt am 4. Februar um 11 Uhr, Tickets kosten rund 54 Euro. Weitere Infos beim Veranstalter.

The Smile sind eine so genannte Supergroup, die aus den drei Mitgliedern Thom Yorke und Jonny Greenwood von Radiohead sowie Sons-of-Kemet-Drummer Tom Skinner. Als Produzent fungiert wie bei Radiohead Nigel Godrich. Ihre Debütsingle „You Will Never Work In Television Again“ erschien Anfang Januar, gefolgt vom Song „The Smoke“. Ende Januar spielten The Smile drei Livestreamkonzerte in London. ME-Autor André Boße hat sich eines davon angesehen und Antworten auf zehn Fragen gegeben, die man über The Smile so haben könnte.

The Smile live in Deutschland 2022 – präsentiert vom Musikexpress:

20. Mai 2022: Berlin – Tempodrom

Hier geht es zum offiziellen Ticket-Vorverkauf.