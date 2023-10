Thurston Moore muss Buch-Tournee aus gesundheitlichen Gründen absagen

Seine gesundheitlichen Probleme seien „ziemlich schwächend geworden“, so der Musiker.

Sonic-Youth-Mitgründer Thurston Moore hat angekündigt, dass er seine bevorstehende Buch-Tournee in den USA absagen muss. Grund sei sein gesundheitlicher Zustand, der sich über die Jahre zu einem „schwächenden“ Problem entwickelt habe. Die Tour sollte der Promotion von „Sonic Life“, seinen Memoiren, dienen.

Dies teilte Moore seinen Fans am Dienstag (10. Oktober) über die sozialen Medien mit. In seinen Posts heißt es: „Ich bedaure es sehr, die Nachricht überbringen zu müssen, dass mir mein medizinisches Team hier in Großbritannien geraten hat, meine bevorstehende USA-Buch-Tournee abzusagen. Seit Jahren kämpfe ich mit einer langwierigen, gesundheitlichen Störung, die mich aber nie ernsthaft davon abgehalten hat, zu touren und Aufnahmen zu machen.“

Der Musiker fährt fort: „Unabhängig davon, war es schon immer ein grundlegendes Problem, und da ich dieses Jahr Mitte 60 werde, ist es ziemlich schwächend geworden. Nach einer kürzlichen Konsultation haben mir meine Ärzte dringend davon abgeraten, unter irgendwelchen Umständen zu fliegen, bis sie das Problem in den Griff bekommen haben.“

Auch bekräftigt Moore, dass das Geld für die Tickets rückerstattet wird. Die Tournee sollte am 24. Oktober in Jersey City beginnen und am 4. Oktober in San Francisco abschließen. Des Weiteren will der Gitarrist und Sänger die Tour nachholen, sobald er wieder in der Lage ist. „Ich drücke ganz fest die Daumen, dass ich es wieder gutmachen kann, wenn ich wieder reisefähig bin“, sagt Moore dazu.