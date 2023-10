Keith Richards gibt zu: Arthritis hat sein Gitarrenspiel verändert

„Immer wenn ich denke: ,Das kann ich nicht mehr ganz so gut!‘, zeigt mir die Gitarre, dass es noch einen anderen Weg gibt.“

Keith Richards wird am 18. Dezember 2023 80 Jahre alt – kein Wunder also, dass sich auch beim Rolling-Stones-Gitarristen mittlerweile typische Altersbeschwerden einstellen. In einem Interview sprach der Musiker nun davon, welche körperlichen Probleme sein Gitarrenspiel verändert haben.

Arthritis sorgt dafür, dass Keith Richards neue musikalische Wege einschlägt

Er sei sich sicher, dass die Arthritis, der er in den Fingergelenken entwickelt hat, seine musikalischen Fähigkeiten verändert hat. „Ich habe keine Zweifel, dass es das getan hat, aber ich habe keine Schmerzen, es ist sozusagen gutartig“, erklärte er im Gespräch mit „BBC“. „Ich denke, wenn ich ein wenig langsamer geworden bin, liegt das wahrscheinlich eher am Alter.“

„Interessant finde ich auch: Immer wenn ich denke: ,Das kann ich nicht mehr ganz so gut!‘, zeigt mir die Gitarre, dass es noch einen anderen Weg gibt. Ein Finger bewegt sich woanders hin und eine ganz neue Tür öffnet sich. Und so lernt man immer weiter. Man ist nie allwissend.“

Keith Richards ist großer Gitarrenfan

Keith Richards besitzt mehr als 1000 Gitarren, da er eigenen Angaben zufolge schlichtweg begeistert von dem Instrument ist. „Das Faszinierende ist, je mehr du es spielst, desto weniger weißt du darüber. Es stellt dir endlose Fragen. Du kannst nie alles wissen. Es ist unmöglich.“ Dieses neue Wissen dürfte auch in HACKNEY DIAMONDS eingeflossen sein – es wird das erste Studioalbum der Rolling Stones mit neuem Material seit 18 Jahren sein.

Dass sich die Band nach so langer Zeit noch einmal für ein Album zusammentat, ist wohl der Jubiläumstour von 2022 geschuldet. Mick Jagger habe direkt ins Studio gehen wollen. „Er hat den richtigen Nerv bei mir getroffen“, sagt Richards. „Ich wollte immer mit der Band aufnehmen, sobald wir fertig mit einer Tour sind, weil die Band dann richtig eingespielt ist.“ Unterstützung erhielten die Rolling Stones vom 32-jährigen Produzenten Andrew Watt, der bereits mit Miley Cyrus und Post Malone gearbeitet hat.