„Durch den Monsun 2020“: Tokio Hotel teilen neues Musikvideo

Nur eine Woche nachdem Tokio Hotel anlässlich des 15-jährigen Song-Jubiläums eine aktualisierter Version ihres Megahits „Durch den Monsun“ veröffentlicht haben, folgt nun das offizielle Musikvideo. In dem Clip wird Neues mit Altem verknüpft: So sieht man Frontmann Bill Kaulitz als Projektionsfläche des ursprünglichen Videos und auch frühe Fotos und Videoaufnahmen von den Bandmitgliedern weisen auf die Zeit hin, die seit dem Durchbruch der deutschen Band vergangen ist.

Für die Regie des Videos ist Kris Moyes verantwortlich, der bereits bei dem Video zu „Girl Got A Gun“ Regie führte. Das neue Video zu „Durch den Monsun 2020“ feierte am 8. Oktober 2020 um 18 Uhr offiziell Premiere und wurde mit einem RedCarpet-YouTube-Live-Event zelebriert. Die virtuelle Live-Meet&Greet/Streaming-Sitzung ist die erste ihrer Art und soll ab jetzt regelmäßig für Videopremieren stattfinden.

Schaut Euch hier das offizielle Video zu „Durch den Monsun 2020“ an:

Tokio Hotel – Durch den Monsun 2020 (Official Music Video) auf YouTube ansehen

In einem offiziellen Pressestatement erklärt Bill Kaulitz: „Wir haben überlegt, wie ‚Monsun‘ klingen würde, wenn wir ihn 2020 zum ersten Mal aufnehmen. Zwischenzeitlich war eine Akustikversion im Gespräch, wir haben mit Produzenten gearbeitet und den Song remixen lassen. Aber irgendwie war das alles nicht das Richtige. Also haben wir uns, wie so oft, selber drangesetzt. In ein paar Minuten stand dieser Beat, der wie ein Trip, wie eine Reise, klang – und als genau die haben wir den Song auch immer begriffen. Alles, was mit Tokio Hotel in den letzten 15 Jahren passiert ist, hat mit diesem Song gestartet.“

Bassist Georg Listing ergänzt: „Monsun ist nicht nur eine Erinnerung an das Jahr 2005, sondern ein Song, der uns die letzten 15 Jahre begleitet hat. Mit dem Song verbinden wir alle großen Erfolge, die wir über die Jahre gefeiert haben. Wir sind mit dem Song unterm Eifelturm am französischen Nationalfeiertag vor 500.000 Leuten aufgetreten, wir haben ihn bei unserer ersten US-Show und auf jeder weiteren Tour gespielt und es war immer das Highlight.“