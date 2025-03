Tokio Hotel live 2026: Tickets, Termine, Vorverkauf

Tokio Hotel kommen im Herbst 2026 auf große Deutschlandtournee. „Diese Tour wird unser bisher größtes Live-Erlebnis“, erklärt die Band. „Wir haben in den letzten Jahren unvergessliche Konzerte gespielt, aber diesmal heben wir alles auf ein neues Level. Das Bühnenbild, die Produktion und die Setlist. Alles wird außergewöhnlich!“

Na, dann wollen wir mal schauen, ob Tom Kaulitz, Bill Kaulitz und die zwei anderen (Gustav und Otto?) ihr Versprechen wahr machen werden.

Im November des nächsten Jahres wird diese Tour kommt die Band nach Deutschland führen. Es gibt Konzerte in Hamburg, Frankfurt am Main, Berlin, Nürnberg, Leipzig, München und Düsseldorf.

Vorverkauf

Der Vorverkauf auf eventim.de startet bereits am Donnerstag, den 20. März um 15 Uhr.

Live-Termine

Tokio Hotel

Arena Tour 2026

01.11.2026 – Hamburg, Barclays Arena

05.11.2026 – Frankfurt, Festhalle Messe Frankfurt

07.11.2026 – Berlin, Uber Arena

08.11.2026 – Nürnberg, ARENA NÜRNBERGER Versicherung

13.11.2026 – Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA

16.11.2026 – München, Olympiahalle

19.11.2026 – Düsseldorf, PSD Bank Dome

Wir berichteten zuletzt über Tokio Hotel 2024:

Champagner-Auftritt in Köln! Tokio Hotel feiern auf dem CSD

Von California zu Köllefornia: Die Wahl-Amerikaner Bill und Tom Kaulitz bringen den Hollywood-Glamour nach Köln. Auf dem Christopher Street Day sorgten sie mit ihrer Band Tokio Hotel für reichlich Aufsehen.

Unter dem Motto „Für Liebe und Freiheit“ spielten Tokio Hotel am Samstagabend (20. Juli) in der Domstadt ein Benefizkonzert. Frontmann Bill Kaulitz setzte sich immer wieder öffentlich für die Rechte der LGBTQIA+-Community ein. So zeigte sich der 34-Jährige auch begeistert über die Einladung zur CSD-Veranstaltung in Köln.

„Ich finde es großartig, heute für die Liebe und Freiheit spielen zu dürfen. Ich weiß, wie viele Menschen noch immer versteckt leben müssen und ihre Sexualität nicht ausleben können. Deshalb: Lasst uns für die Liebe singen“, so Kaulitz auf der Bühne.

Stolperer und Champagnerlaune

Entweder diese Einladung oder der Champagner haben Bill Kaulitz ein wenig zu euphorisch werden lassen. Ein Clip, geteilt von einem Fan auf X, zeigt, wie der Sänger über die Bühne hüpft, ins Straucheln gerät und fällt:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zuvor gab er bereits gutgelaunt zu: „Ach, Entschuldigung übrigens: Es könnte sein, dass ich schon einen Champagner hatte, oder auch eine ganze Flasche.“

Gestoppt hat es den gebürtigen Magdeburger aber nicht. Nach dem Stolperer ging es gleich weiter. Sänger Kaulitz verriet auf Instagram: „Okay, zwei Stunden geschlafen und jetzt geht es auf den Wagen. Happy Pride.“

Ein Shirt und fünf Bills

Am Sonntag (21. Juli), auf dem Umzugswagen der Parade angekommen, überraschte, ganz untypisch, diesmal Tom Kaulitz mit einem gewagten Outfit. Eigentlich ist der Frontmann verantwortlich für die schillernden, auffälligen Kleidungsstücke. Aber auch bei seinem Bruder hatte er seine Finger im Spiel, oder eher sein Gesicht.

Der Musiker und Boyfriend von Heidi Klum trug ein schwarzes Muskel-Shirt, auf dem viermal das Gesicht seines Bruders zu sehen war. Aber auch sein Zwillingsbruder begeisterte mit seinem schwarzen Glitzer-Fummel.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Einen noch privateren Einblick als auf Instagram gewährten die Zwillinge zuletzt in ihrer Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“. Obwohl eine zweite Staffel noch nicht bestätigt ist, wurden Bill und Tom Kaulitz in Köln von einem Kamerateam begleitet. Eine inoffizielle Bestätigung für Season zwei?

Am Dienstag (23. Juli) spielt die Band beim Zelt-Musik-Festival in Freiburg, bevor sie am Donnerstag (25. Juli) ihren Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ live in Hamburg aufnehmen.