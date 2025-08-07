Metallica: Spielen sie die Halbzeitshow des Super Bowl 2026?

In einem Interview erzählt Lars Ulrich von den Plänen der Band für das kommende Jahr.

Eine Super-Bowl-Halbzeitshow mit Metallica? Warum eigentlich nicht! Wenn es nach Schlagzeuger Lars Ulrich geht, wäre das definitiv ein wünschenswertes Szenario. In einem aktuellen Interview erklärt der Drummer, dass die Band mehr als bereit wär, diese große Aufgabe zu übernehmen.

Super Bowl 2026 in San Francisco

Das Besondere: Der Super Bowl findet 2026 in Santa Clara bei San Francisco statt – genau dort, wo Metallica ansässig ist. Noch steht der Act für die legendäre Halbzeitshow nicht fest. Ulrich könnte sich aber gut vorstellen, den Auftritt zu übernehmen. Das verrät er in der Radioshow von Howard Stern auf „SiriusXM“. Auf die Frage, ob Metallica Interesse an dem Slot habe, antwortet der Schlagzeuger:

„Verdammt ja, natürlich würden wir das! Erstens würden wir es tun. Zweitens wäre es ein Traum, das in San Francisco zu tun, und es würde perfekt passen … Als jemand, der San Francisco weltweit repräsentiert und seit Jahrzehnten für San Francisco und unsere Liebe zur Bay Area wirbt, passt dieser Teil auf jeden Fall perfekt. Letztendlich liegt die Entscheidung aber nicht bei uns.“

Ob es tatsächlich zur Mega-Show von Metallica beim Super Bowl 2026 kommt, bleibt abzuwarten.

Plan B: Las Vegas Sphere?

Im selben Interview spricht Howard Stern auch die Gerüchte an, die Band sei für Auftritte im berühmten Las Vegas Sphere im Gespräch. Die kugelförmige Hightech-Mehrzweckhalle wurde 2023 eröffnet und beherbergte bereits große Namen wie U2 und Eagles.

Zur Anmerkung von Stern sagt Ulrich, dass er nichts bestätigen werde, da es nichts zu bestätigen gebe. Gleichzeitig wolle er es aber auch nicht abstreiten, da alle Bandmitglieder riesige Fans des Veranstaltungsorts seien.

Zukunftsprojekt nach großer Tour

„Alle unsere Manager und Produktionsmitarbeiter waren vor Ort und haben sich das angesehen. Es ist etwas, das wir in Betracht ziehen, [aber] nichts ist in Stein gemeißelt oder bereits beschlossen. Es ist etwas, das wir uns irgendwann nach Abschluss der Tournee 2026 ansehen werden“, fügte er hinzu.

Für 2026 haben Metallica eine große Stadiontour durch Europa geplant – unter anderem mit Stopps in Frankfurt und Berlin. Als Support-Acts sind Gojira, Knocked Loose, Pantera und Avatar angekündigt.