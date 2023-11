„The Apprentice“: Sebastian Stan wird jungen Donald Trump spielen

Der neue Spielfilm „The Apprentice“ beleuchtet Trumps Aufstieg in den 80er- und 90er-Jahren.

Der rumänisch-US-amerikanische Schauspieler Sebastian Stan soll Donald Trump spielen. Das hat „CNN“ unter Bezugnahme auf Aussagen beteiligter Filmproduzent:innen berichtet. Wann die Verfilmung in die deutschen Kinos kommen wird, ist aktuell aber noch nicht bekannt. Genauso wenig wie der Starttermin für die Dreharbeiten.

Der 41-Jährige dürfte einigen aus dem Marvel-Universum bekannt sein – etwa aus „Captain America 2: The Return Of The First Avenger“, da spielte er Bucky Barnes, alias The Winter Soldier. 2022 verkörperte Stan in der achtteiligen Serie „Pam & Tommy“ den Mötley-Crüe-Drummer Tommy Lee.

Donald Trump: „The Apprentice“ nimmt Bezug auf die gleichnamige Reality-TV-Show

Vor seiner Amtszeit als US-Präsident hinterließ Donald Trump als Geschäftsmann in New York seine Spuren. Diese frühen Jahre seines beruflichen Werdegangs werden nun in dem Film mit dem Titel „The Apprentice“ (auf Deutsch: „Der Lehrling“) verarbeitet. Der Film soll Bezug auf Trumps Rolle in der langjährigen gleichnamigen Reality-TV-Show nehmen, in der er Kandidat:innen für verschiedene Jobs bewertete.

Die Handlung des Spielfilms, wie von der Filmproduzentin Amy Baer („Brian Banks“) beschrieben, fokussiert sich auf Themen wie Macht, Ehrgeiz, Korruption und Täuschung. Der Regisseur Ali Abbasi („Holy Spider“) wird die Inszenierung übernehmen. Neben Sebastian Stan sind auch Maria Bakalova („Borat“), voraussichtlich in der Rolle von Ivana Trump, sowie Jeremy Strong („Zeiten des Umbruchs“) als Anwalt Roy Cohn angekündigt.

Mehr über Trumps Reality-Show

Trumps Fernseh-Reality-Show wurde von 2004 bis 2017 auf „NBC“ ausgestrahlt. Die erste Staffel der Sendung lief von Januar bis April 2004. Das Konzept dieser als „13-wöchiges Vorstellungsgespräch“ bezeichneten Serie drehte sich um die Auswahl eines geeigneten Kandidaten für einen Einjahresvertrag im Wert von 250.000 US-Dollar innerhalb eines der Unternehmen von Donald Trump.

In wöchentlichen Episoden erhielten zwei Teams eine Aufgabe, deren Ergebnisse am Ende verglichen wurden. Ein Mitglied des unterlegenen Teams wurde üblicherweise mit dem mittlerweile bekannten Ausspruch „You’re fired!“ (auf Deutsch: „Du bist gefeuert!“) aus dem Wettbewerb entlassen und nach Hause geschickt.

