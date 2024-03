Kida Khodr Ramadan versucht zehnmonatige Haftstrafe abzuwenden

Mit einem neuen Verteidiger möchte der Schauspieler sein Strafmaß mindern.

Kida Khodr Ramadan, bekannt für seine Rolle in „4 Blocks“, droht eine zehnmonatige Haftstrafe aufgrund wiederholtem Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Gegen diese Knastzeit wehrt sich der Schauspieler vehement. Er hat Berufung gegen das Urteil eingelegt, um so zu erreichen, dass er statt der Zeit in Haft lediglich eine Bewährungsstrafe auferlegt bekommt.

Ein neuer Strafverteidiger soll es für Ramadan richten

Das Amtsgericht Tiergarten hatte zuletzt laut „Stern“ darin keine Option gesehen, da der Mime bereits vorbestraft sei und unter Bewährung stand. Mithilfe eines neuen Strafverteidigers versucht der 47-Jährige nun, einen Strafaufschub und eine nachträgliche Anhörung für sich zu ermöglichen, um sich gegen das Abschmettern der Bewährungsstrafe zu wehren.

Eine Entscheidung steht hierzu aktuell noch aus.

Fahren ohne Führerschein: 33 vermerkte Fälle

Kida Khodr Ramadan wurde in den vergangenen Jahren häufiger beim Cruisen ohne Fahrerlaubnis erwischt. Insgesamt sollen sich laut „Stern“ 33 polizeilich registrierte Fälle angesammelt haben.

Zusätzlich machte er sich auch wegen Urkundenfälschung strafbar. Dafür wurde der Schauspieler zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt und sollte 20.000 Euro an wohltätige Einrichtungen zahlen. Der letzteren Forderung ging er nicht rechtzeitig nach, sodass die Bewährung widerrufen wurde – und die Haftstrafe anstand.