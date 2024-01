„4 Blocks“-Star Kida Khodr Ramadan hat kein Geld mehr

Jetzt hat der Schauspieler und Unternehmer ein Insolvenzverfahren laufen.

Für Kida Khodr Ramadan sind die Zeiten nicht gerade rosig. Schon in den nächsten Tagen muss der Mime wohl ins Gefängnis. Der Grund: Er fuhr in den vergangenen Jahren häufig ohne Fahrerlaubnis und wurde dabei schon mehrfach erwischt. Zusätzlich machte er sich auch wegen Urkundenfälschung strafbar. Das hatte Folgen – der „4 Blocks“-Darsteller wurde zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt und sollte 20.000 Euro an wohltätige Einrichtungen zahlen. Der letzteren Forderung ging er anscheinend nicht rechtzeitig nach, sodass jetzt die Bewährung widerrufen wurde – und die Haftstrafe ansteht.

Der 47-Jährige wehrte sich zwar gegen das Urteil, blieb dabei jedoch ohne Erfolg. Außer einem Gefängnisaufenthalt sind jegliche Rechtsmittel erschöpft, darauf muss Kida Khodr Ramadan sich jetzt einstellen. Die Vollstreckung soll bisher noch nicht eingeleitet worden sein.

Doch nun hat das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg vermeldet, dass außerdem ein Insolvenzverfahren über Ramadans Vermögen eingeleitet wurde. Vom Gericht heißt es: „Der Antrag des Schuldners auf Stundung der Verfahrenskosten wird zurückgewiesen, da sein Vermögen voraussichtlich ausreichen wird, um diese Kosten zu decken.“

Ramadan ist also aktuell pleite. Teil des nun anrollenden Verfahrens ist auch sein Kreuzberger Friseurladen, den er vor fünf Jahren eröffnete.