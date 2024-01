„4 Blocks“: Muss Kida Khodr Ramadan ins Gefängnis?

Er zahlte die Geldstrafe nicht, die mit seiner Bewährung festgelegt wurde – diese wurde jetzt widerrufen.

Kida Khodr Ramadan fuhr in den vergangenen Jahren häufig ohne Fahrerlaubnis und wurde dabei schon mehrfach erwischt. Zusätzlich machte er sich auch wegen Urkundenfälschung strafbar. Das hatte Folgen – Der „4 Blocks“-Darsteller wurde zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten auf Bewährung verurteilt und sollte 20.000 Euro an wohltätige Einrichtungen zahlen. Der letzteren Forderung ging er anscheinend nicht rechtzeitig nach, sodass jetzt die Bewährung widerrufen wurde – und die Haftstrafe droht.

Strafe trotz Mahnung nicht gezahlt – alle Instanzen erschöpft

Bestätigt wurde dies durch eine Gerichtssprecherin gegenüber der „FAZ“. Seine erste Strafe wurde im Februar 2022 gegen den Schauspieler erhoben. Eine Sprecherin des zuständigen Amtsgerichts teilte mit, dass es sich bei seiner Geldstrafe um je 10.000 Euro an den Förderverein „Arrest im Kieferngrund e.V.“ sowie an den Bund zur Förderung Sehbehinderter e.V. handelte. Diese Summe wurde jedoch trotz mehrfacher Mahnung nicht vollständig gezahlt, sodass die Bewährung im Januar 2023 widerrufen wurde.

Der 47-Jährige wehrte sich zunächst gegen das Urteil, blieb dabei jedoch ohne Erfolg. Außer einem Gefängnisaufenthalt sind jegliche Rechtsmittel erschöpft, darauf muss Kida Khodr Ramadan sich jetzt einstellen. Die Vollstreckung soll bisher noch nicht eingeleitet worden sein. Bisher haben sich weder er selbst noch sein Verteidiger oder Management zu der Sache öffentlich geäußert.

Karriere-Auszeit angekündigt

Auch neben seinem realen Leben fiel Ramadan die letzten Jahre karrieretechnisch durch Kriminalität auf. Er besetzte die Rolle des Oberhaupts eines Clans in Berlin-Neukölln in der preisgekrönten Fernsehserie „4 Blocks“. Mord, Gewalt, Drogendeals, Auseinandersetzungen mit anderen Gangstern und den Fahndern vom LKA sind dort an der Tagesordnung.

Im Juni 2023 überraschte der Schauspieler jedoch mit der Ankündigung einer Auszeit. Auf Instagram teilte er mit: „Ich bin überarbeitet und habe erkannt, dass ich nicht mehr der Mensch bin, der ich sein möchte. Deshalb nehme ich mir eine Auszeit, um zur Ruhe zu kommen und ehrlich zu reflektieren.“ Sein Ziel sei es, seinen Kindern ein gutes Vorbild zu sein. „Deshalb werde ich hart an mir arbeiten, um gestärkt zurückzukommen und gemeinsam mit euch positive Dinge zu erschaffen“, erklärte er abschließend.