Torsten Sträter sagt alle Tour-Auftritte bis März 2026 ab

Der Kabarettist cancelt alle Auftritte seiner Tour „Mach mal das große Licht an“ zwischen Januar & März 2026.

Torsten Sträter hat alle für das Frühjahr 2026 angesetzten Auftritte auf Eis gelegt. Wie sein Management auf der offiziellen Homepage informierte, können sämtliche Veranstaltungen zwischen Januar und März 2026 nicht stattfinden. Der Grund ist eine Erkrankung des Kabarettisten, die eine „längerfristige Regenerationsphase“ erforderlich macht.

Nähere Angaben zur Art der Erkrankung wurden nicht gemacht. Das Management bittet darum, die Privatsphäre des 59-Jährigen zu respektieren und von weiteren Nachfragen Abstand zu nehmen.

Keine Ersatztermine geplant

Aufgrund der hohen Anzahl betroffener Termine können keine Ersatztermine angeboten werden. Ticketkäufer:innen werden gebeten, sich für Rückerstattungen direkt an den jeweiligen Ticketanbieter oder Veranstalter zu wenden.

Die ausgefallenen „Mach mal das große Licht an“-Show-Auftritte hätten Sträter in zahlreiche deutsche Städte geführt – darunter Bochum, Bamberg, Göttingen, Düsseldorf, Essen und Köln.

Karriere und Auszeichnungen

Torsten Sträter zählt zu den profiliertesten Kabarettisten Deutschlands. Der gebürtige Dortmunder wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Comedypreis und dem Grimme-Preis für seine Arbeit in der Sendung „Sträters Männerhaushalt“. Zu seinen bekanntesten Programmen gehören „So semi“ und „Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein“. Mit seiner charakteristischen melancholischen Art und seinen absurden Alltagsbeobachtungen begeistert er seit Jahren ein breites Publikum.

Neue Tour für Herbst 2026 angekündigt

Für die Saison 2026/27 sind weitere Tour-Etappen mit Torsten Sträters neuem Programm „Die Zyklopen von Saint-Tropez“ geplant. Diese sollen im Herbst 2026 beginnen und bis Ende 2027 laufen, mit Stationen unter anderem in Düsseldorf, Berlin, Saarbrücken und Leipzig.

