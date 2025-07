Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind im Juli verstorben

Julian McMahon starb am 4. Juli 2025 an den Folgen einer Krebserkrankung. Der Schauspieler, der unter anderem in den TV-Serien „Charmed“ und „Nip/Tuck“ zu sehen war, wurde 56 Jahre alt. | Julian McMahon starb am 4. Juli 2025 an den Folgen einer Krebserkrankung. Der Schauspieler, der unter anderem in den TV-Serien „Charmed“ und „Nip/Tuck“ zu sehen war, wurde 56 Jahre alt.

Foto: CBS. CBS Photo Archive. All rights reserved.