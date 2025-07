Caitlyn Jenners Managerin Sophia Hutchins stirbt bei Quad-Unfall

Sophia Hutchins, Reality-TV-Star, Unternehmerin und langjährige Managerin von Caitlyn Jenner, ist im Alter von nur 29 Jahren bei einem Quad-Unfall in Malibu ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Mittwochmorgen (02.07.) nahe Jenners Villa in den Hügeln von Kalifornien.

Wie zuerst das US-Portal „TMZ“ berichtete, war Hutchins mit einem ATV (All-Terrain Vehicle) unterwegs, als sie mit einem fahrenden Auto kollidierte. Aus noch ungeklärter Ursache touchierte sie die Stoßstange des Wagens, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte rund 100 Meter in eine Schlucht. Die Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die beiden Insass:innen des Autos blieben unverletzt.

Jenner und Hutchins verband enge Beziehung

Seit 2017 war Sophia Hutchins nicht nur Managerin, sondern auch eine der engsten Vertrauten von Caitlyn Jenner. Die beiden lernten sich bereits 2015 kurz nach Jenners Coming-out als Transfrau kennen. Hutchins, die ebenfalls trans war, trat in mehreren Episoden der Reality-Serie „I Am Cait“ auf und begleitete Jenner bei zahlreichen öffentlichen Auftritten. Immer wieder gab es Spekulationen über eine romantische Beziehung zwischen den beiden – Hutchins betonte jedoch stets, dass es sich um eine enge, aber rein platonische Freundschaft handelte: „Sie hat mir so viele Möglichkeiten gegeben, zu wachsen, und ich hoffe, ich konnte das Gleiche für sie tun.“

Als Geschäftsfrau erfolgreich

Hutchins wurde am 1. April 1996 in Bellevue, Washington geboren. Nach ihrem Wirtschaftsstudium an der Pepperdine University gründete sie das Health-Tech-Unternehmen LUMASOL. Als CEO und Managerin war sie auch als Direktorin der „Caitlyn Jenner Foundation“ tätig.

Über Caitlyn Jenner war Hutchins auch eng mit dem Kardashian-Jenner-Clan verbunden. 2018 feierte sie etwa mit Kylie ihren 21. Geburtstag. Eine Zeit lang lebte sie sogar mit Caitlyn zusammen in deren Malibu-Villa.

Sophia Hutchins galt wie ihre enge Freundin Caitlyn Jenner als überzeugte Unterstützerin von US-Präsident Donald Trump (79). Jenner war sogar bei seiner Amtseinführung im Januar als VIP-Gast vor Ort. Zum tragischen Tod von Hutchins hat Jenner sich bislang nicht öffentlich geäußert.