Die Toten Hosen: Benefizkonzert wird im Radio übertragen

Die Toten Hosen kündigen Charity-Konzert für Erdbebenopfer an

„Drei Akkorde für deine Spende“: Die Toten Hosen spielen am 24. Februar ein Konzert, dessen Erlös an die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei gespendet werden soll. Musikalische Unterstützung erhalten sie dabei von den Donots und Thees Uhlmann.