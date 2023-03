Wie „Live Aid“ für die Ukraine: Bei einem Benefizkonzert könnten U2, Rolling Stones und weitere Weltstars gemeinsam auftreten

Foto: Dave J Hogan/Getty Images, Dave J Hogan. All rights reserved.

London, England: Mick Jagger von The Rolling Stones live im Hyde Park, 2022

Am 24. Juni könnten verschiedene Megastars im Londoner Wembley-Stadion zusammenkommen, um ein Benefiz-Konzert für die Ukraine zu geben. Zudem soll es eine weltweite Fernsehübertragung geben. Laut „The Sun“ haben die Veranstalter*innen bereits U2, The Rolling Stones, The Killers und Pink angefragt. Weitere Künstler*innen könnten Sir Paul McCartney, Adele, Florence + the Machine und Noel Gallagher sein.

Allerdings überschneidet sich das Benefizkonzert mit dem Glastonbury Festival, das vom 21. bis zum 25. Juni stattfinden wird. Somit könnten einige Superstars bereits anderweitige Verpflichtungen haben. So oder so soll das Konzert eine besondere Veranstaltung werden und wie „Live Aid“ 1985 für Aufmerksamkeit und Spenden für die Opfer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sorgen.