KC Rebel und Summer Cem veranstalten Benefizkonzert für Erdbebenopfer

Um die Betroffenen der verheerenden Erdbeben im Süden der Türkei und Norden Syriens am 6. und 7. Februar so gut wie möglich zu unterstützen, haben Summer Cem und die Moderatorin Nazan Eckes bereits am 7. Februar eine Spendenaktion gestartet. Ihren Aufruf haben auch andere deutsche Rapper geteilt, darunter KC Rebell. Dieser hat nun, gemeinsam mit Summer Cem, ein Benefizkonzert in Berlin organisiert, um weitere Gelder für die Aktion zu sammeln. Es soll am 16. Februar unter dem Titel „Alle Zusammen“ in der Columbiahalle stattfinden.

Neben den beiden Organisatoren nehmen auch weitere große Namen teil. Bestätigt sind bis jetzt Kool Savas, Celo und Abdi, Ufo361, Samra, Veysel und AK Ausserkontrolle. Außerdem haben sie angekündigt, dass noch weitere Künstler*innen teilnehmen wollen. Tickets sollen 25 Euro kosten und jeder Kauf die Möglichkeit bieten, einen beliebigen zusätzlichen Betrag direkt zu spenden.

Insgesamt wurden bis jetzt über 230.000 Euro gesammelt. Nazan Eckes hat angekündigt, die Verteilung dieser Gelder so transparent wie möglich gestalten zu wollen. Neben großen und kleinen Partnern, die direkt vor Ort organisiert sind, geht ein Teil der Spenden auch an die Johanniter. Das Geld sammelt und verwaltet die Stiftung Deutsche Stiftungskultur.

Auch Die Toten Hosen haben für den 24. Februar, gemeinsam mit den Donots und Thees Uhlmann, ein Benefizkonzert in Düsseldorf angekündigt.