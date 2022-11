Trettmann plant Comeback-Tour – Vorverkauf hat bereits begonnen

Trettmann kündigte am Mittwoch (15. November) für sein Comeback eine Tour im März 2023 an, nachdem er aus gesundheitlichen Gründen eine Pause in seiner Karriere einlegen musste. Bereits am 17. Mai berichtete er davon und verschob sein kommendes Album zunächst auf den 02. September, das trotz gesundheitlicher Verbesserung noch nicht fertig geworden ist. Der Chemnitzer Trettmann erlangte vor allem durch sein Album #DIY (2017), das er mit dem Produzenten-Trio Kitschkrieg produzieret, Aufmerksamkeit.

Über seine Comeback-Tour schreibt er: „Tretti Season beginnt! Ich gehe im März nächstes Jahr auf Comeback-Tour. Wobei ich euch verraten kann, dass die Show komplett neu wird. Natürlich heißt neue Show auch, dass ich neue Musik spielen werde!“ Er wird ab dem 24. März 2023 zuerst in Berlin, danach nach in Leipzig, München, Köln und zum Abschluss in Hamburg am 29. März 2023 spielen. Die Tickets dafür sind auch schon erhältlich.

Seit der Veröffentlichung von TRETTMANN im Jahr 2019 sind nun über drei Jahre vergangen, seitdem Trettmann ein Album herausbrachte. Seine erfolgreichste Single „Knöcheltief“ stammt aus dem Vorgänger #DIY und erreichte mit einem Gastpart von Rapper Gzuz Platinstatus.