Trotz Hygiene-Konzept: Fusion-Festival 2021 abgesagt – Mini-Events in Planung

Haftbefehl, Bausa und Schmyt verbreiten Endzeitstimmung - „Leuchtreklame“ (Musikvideo)

„Während Kinder verhungern, sind wir Pelz am Tragen, Geld am Sparen, Benz am Fahren.“ Haftbefehl kündigt in seinem aktuellen Song das Ende der Welt an.