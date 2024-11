Fatboy Slim findet: Oasis „skalpieren“ Fans mit Dynamic-Ticket-Pricing

Das dynamische Ticketpreissystem ihrer Reunion-Tournee sei laut dem britischen Musiker „eine Abzocke der Fans“.

Fatboy Slim hat sich kritisch zum dynamischen Preissystem von Oasis geäußert, das die Band bei den Ticketverkäufen ihrer geplanten Reunion-Tournee 2025 angewandt hatte.

Als die Karten für die Konzerte in UK und Irland in den Verkauf gingen, mussten Fans aufgrund der hohen Nachfrage teilweise mehrere hundert Euro bezahlen. Dieses sogenannte „Surge-Pricing“-System sei zwar laut Ticketmaster ein marktkonformes Verfahren, stieß jedoch bei vielen Fans auf Empörung. Oasis ließen im September offiziell verlauten, dass ihr Management in Absprache mit der Plattform dafür verantwortlich sei und die Band keinerlei Kenntnis davon gehabt hätte.

Fatboy Slim nennt Oasis’ Vorgehen „krank“

Gegenüber der „Sun“ fand Quentin Leo Cook, wie Fatboy Slim mit bürgerlichem Namen heißt, nun deutliche Worte zu der Kontroverse. „Das einzige Problem, das ich habe, ist das Skalpieren der Fans. Diese dynamische Preisgestaltung ist eine Abzocke der Fans. Das ist so, als würde man Tickets versteigern, weil man weiß, dass sie gut laufen“, sagte er, „es ist schon schlimm genug, dass die Schwarzhändler das machen, aber dass der eigentliche Veranstalter und die Band das machen, das ist krank.“

Cook, dessen eigene Tournee am Freitag, den 22. November, startet, brüstete sich außerdem damit, bei der Ticketbepreisung für seine eigenen Auftritte involviert zu sein: „Soweit ich weiß, ist das unter meiner Aufsicht noch nie passiert. Ich habe ein Mitspracherecht, wenn es darum geht, die Tickets im Großen und Ganzen billig zu machen. Ich sage immer: ‚Lasst uns einen fairen Preis haben.‘“

Wenn die Musik keine Rolle mehr spielt

Eine unverhältnismäßige Bereicherung auf Kosten der eigenen Anhängerschaft sei für den DJ ein No-Go: „Die Ticketpreise sind so exorbitant hoch. Es geht nur um den Profit von Leuten, die schon sehr, sehr reich sind – und zwar für die Bands und die Veranstalter. Ich kann nicht verstehen, wie man es rechtfertigen kann, es noch teurer zu machen, nur weil man weiß, dass man ein Konzert hat, zu dem jeder gehen will.“