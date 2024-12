TV-Tipp: „Kurzschluss hoch drei“ zu Silvester in der ARD-Mediathek

Die Silvester-Komödie mit Anke Engelke und Matthias Brandt geht erneut in die Verlängerung. Alles zum 3. Part hier.

Silvester-Date auf zwei Quadratmetern

„Kurzschluss hoch drei“ heißt die neue 30-minütige Episode der Kurzfilmreihe in der ARD-Mediathek. Die Geschichte setzt an, wo das ungleiche Paar in den vorigen Teilen aufgehört hat: Nach einem vermeintlich misslungenen Silvesterabend in einer Bankfiliale („Kurzschluss“, 2022) und einem turbulenten Jahresabschluss in einer Turnhalle („Der zweite Kurzschluss“, 2023) begegnen sich Bettina (Anke Engelke), die Kaff-Bürgermeisterin von Moosbach, und der Berliner Unternehmer Martin (Matthias Brandt) erneut.

Brachte sie zuvor noch das Schicksal zusammen, wollen sie diesmal ihre On-Off-Beziehung in der Hauptstadt ganz bewusst auf den Prüfstand stellen. Doch ganz so wie geplant läuft’s bei weitem nicht: Die beiden bleiben in einem Aufzug stecken und sind anschließend auf einer ungemütlichen Dachterrasse gefangen – ohne Handys, in den letzten Minuten des Jahres.

Das Drehbuch von Claudius Pläging sorgt dabei für zahlreiche skurrile Missverständnisse und Stolpersteine, die sie aus den chaotischen Gegebenheiten als auch aus den angestauten Konflikten heraus ins Wanken bringen. So weigert sich Bettina etwa, Martins Tochter kennenzulernen – während Martin nicht die ganze Wahrheit über sein Leben in Berlin erzählt hat.

Wer ist Jänta Litenbjörn?

Wer Regie führte, sorgte im Vorfeld noch für einige Verwirrung. Im Sommer machten Gerüchte die Runde, Schauspieler und Filmemacher Bjarne Mädel („Der Tatortreiniger“) habe die Position übernommen. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ herausfand, konnte sich zumindest Hauptdarsteller Matthias Brandt auch an die Beteiligung von Mädel erinnern. Der wiederum will jetzt von nichts mehr wissen. Im Abspann – nur ein mysteriöser Name: Jänta Litenbjörn. Schwedisch. Übersetzt: „Mädchen, kleiner Bär“. Offensichtlich ein Pseudonym – warum der „Stromberg“-Star nicht mit Klarnamen im Film auftauchen möchte, ist bislang nicht bekannt.

Wann ihr einschalten müsst

Ab 29. Dezember ist „Kurzschluss hoch drei“ in der ARD Mediathek abrufbar. Im Ersten läuft die Folge am Montag (30. Dezember) um 23.25 Uhr. An Silvester sind dann alle drei Teile ab 15.15 Uhr im WDR hintereinander zu sehen.