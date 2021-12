Twitter-Jahresrückblick 2021: Welche Accounts, Tweets und Hashtags in Deutschland am meisten geteilt wurden

Spotify, Deezer und Co. haben es schon vorgemacht, wir ziehen im neuen Musikexpress nach: Jahresendzeit ist wie immer auch Listenzeit. Was war im Jahr 2021 besonders erfolgreich, gut, schlecht, fragwürdig, besonders? Auch der Kurznachrichtendienst Twitter hat nun seine – nationalen und internationalen– Jahrescharts 2021 veröffentlicht. Welche Hashtags wurden am meisten genutzt? Welche Tweets am meisten geteilt? Welche, äh, Emojis am meisten genutzt?

Spoiler: Politiker*innen und Deutschrap sind auf Twitter besonders von Interesse. Hier einige von Twitters am 9. Dezember 2021 veröffentlichten Top-10-Listen:

Die Top 10 Hashtags auf Twitter (Deutschland)

Platz Twitter Hashtag 1 #corona 2 #bitcoin 3 #laschet 4 #impfung 5 #cdu 6 #btw21 7 #nft 8 #twitch 9 #berlin 10 #merkel

Die meistgenannten Twitter-Nutzer*innen aus Deutschland

Platz Name Account 1 Karl Lauterbach @Karl_Lauterbach 2 Elon Musk @elonmusk 3 Armin Laschet @ArminLaschet 4 Jan Böhmermann @janboehm 5 Annalena Baerbock @ABaerbock 6 Markus Söder @Markus_Soeder 7 Jens Spahn @jensspahn 8 Olaf Scholz @OlafScholz 9 Montana Black @MontanaBlack 10 Christian Lindner @c_lindner

Warum Elon Musk in dieser Liste auftaucht? Wir wissen es nicht.

Die Top 10 der deutschen Retweets mit deutschsprachigem Inhalt