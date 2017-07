U2 auf „The Joshua Tree“-Tour 2017: So war ihr Konzert in Berlin – Videos, Setlist, Fotos

Am Abend des 12. Juli spielten U2 ein ausverkauftes Konzert im Berliner Olympiastadion. Anlass dafür war nicht etwa ihr belangloses, noch immer aktuelles Album SONGS OF INNOCENCE, sondern das 30-jährige Jubiläum ihres Klassikers THE JOSHUA TREE. So kam es denn auch, wie es zum Glück kommen musste: U2 spielten nicht nur jenes Album in voller Länge, sondern dazu ein paar ihrer größten Hits und Publikumslieblingen. Selbst strömender Regen konnte dem Konzert keinen Abbruch tun, Bono intonierte zwischendurch einfach „Singing In The Rain“ und „Rain“ von den Beatles. Besonders passend: Während „Bad“ ging Bono zur deutschen Version von David Bowie „Heroes“ über und sang, wie auch die Kollegen von RollingStone.de vor Ort hörten, „Dann sind wir Helden, nur für den Tag“.

Und was machten Noel Gallagher und seine High Flying Birds im Vorprogramm? Spielten unter anderem Oasis’ „Wonderwall“, während sich der Himmel zuzog:

U2 live in Berlin 2017 – die Fotos:

U2 live in Berlin 2017 – die Videos:

U2 live in Berlin 2017 – die Setlist:

Sunday Bloody Sunday

New Year’s Day

Bad (mit ‘Singin’ in the Rain’ und ‘Heroes’)

Pride (In the Name of Love)

„THE JOSHUA TREE“:

Where the Streets Have No Name

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

With Or Without You

Bullet The Blue Sky

Running to Stand Still

Red Hill Mining Town

In God’s Country

Trip Through Your Wires

One Tree Hill

Exit

Mothers of the Disappeared

ZUGABEN:

Miss Sarajevo

Beautiful Day

Elevation

Vertigo

Mysterious Ways

Ultraviolet (Light My Way)

One

Rain (The Beatles)