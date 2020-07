auch interessant



27 Jahre ist es her, dass Bill Murray als mürrischer und fieser Wettermann Phil Connors in das kleine Städtchen Punxsutawney reisen musste, um über den Murmeltiertag zu berichten – nur um sich plötzlich in einer ewigen Wiederholungsschleife wiederzufinden. Und wer erinnert sich noch an Ned Ryers, den leicht neurotischen Bekannten von Connors, der ihn mit jedem weiteren wiederholten Murmeltiertag in den Wahnsinn treibt? Während eines Interviews mit dem „Production Meeting Podcast“ verriet Ryers-Darsteller Stephen Tobolowsky nun, dass eine Serienadaption des Comedy-Klassikers aus dem Jahr 1993 in Arbeit sei.

In dem Interview erzählt Tobolowsky: „Einer der Produzenten – ich arbeitete gerade an „Die Goldbergs“ oder „Schooled“, einer dieser Sendungen auf dem Sony-Gelände – und einer von ihnen sah mich und sagte: ‚Oh Stephen! Stephen! Wir arbeiten an einer Fernsehserie zu ›Täglich grüßt das Murmeltier‹. Könntest du Ned in der Show spielen?‘ Ich sagte: ‚Sicher. Ja. Kein Problem‘…“ Seines Wissens nach soll er eine 30 Jahre ältere Version seiner alten Rolle spielen. Viel mehr Details über die neue Serie scheinen aber auch Tobolowsky noch nicht bekannt zu sein. Somit bleibt abzuwarten, in welchem Format die Serienadaption an den Start gehen wird – und ob Bill Murray und Andie McDowell wieder mit von der Partie sein werden.

„Und täglich grüßt das Murmeltier“ von Regisseur Harold Ramis ist eine der erfolgreichsten amerikanischen Filmkomödien der 1990er-Jahre. Bill Murray mimt darin den zynischen und egozentrischen Phil Connors, der über den Murmeltiertag im Kaff Punxsutawney berichten muss und urplötzlich in einer Zeitschleife gefangen ist. Je mehr er versucht, aus dieser ewigen Wiederholung auszubrechen, desto stärker muss er auch sein eigenes Verhalten hinterfragen. Andie McDowell spielt in dem Film-Klassiker Murrays Kollegin, in weiteren Rollen sind Chris Elliott und Stephen Tobolowsky zu sehen.