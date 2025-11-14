Unheilig: Comeback-Tour startet in Leipzig – mit Bühnensturz von „Der Graf“

Unheilig feiern ihr Comeback auf der „Wieder zurück“-Tour in Leipzig. Während des Konzerts stürzt „Der Graf“ von der Bühne. Wie geht es weiter?

Ein Comeback mit Zwischenfall: „Der Graf“ von Unheilig hat am 13. November in Leipzig den Auftakt der „Wieder zurück“-Tour gespielt und dabei einen Sturz auf der Bühne erlitten.

Wie mehrere Medien berichteten, stolperte „Der Graf“ nach etwa einer halben Stunde des Konzerts über einen Lautsprecher und stürzte kopfüber von der Bühne in die Absperrung. Das Konzert wurde daraufhin rund fünf Minuten unterbrochen, bevor sich der Musiker mit den Worten: „Alter Schwede, ey“ zurückmeldete. „Es tut mir sehr leid für diesen Schreck, aber gemeinsam schaffen wir das.“

„Ein paar kleine Stückchen Zähne“ verloren

Klanglich war dem Sänger, der die Show vollständig zu Ende spielte, der Zwischenfall kaum anzumerken, wie begeisterte Fans fanden. Folgenlos blieb der Sturz dennoch nicht: „Der Graf“ bestätigte laut „dpa“, dass er „ein paar kleine Stückchen Zähne“ verloren habe. Nach Angaben seines Managements musste er nach Konzertende in eine Leipziger Klinik.

Unheilig zurück auf der Bühne

Sturz hin oder her, das Konzert in Leipzig war für Unheilig ein heiliger Moment, schließlich ist es fast zehn Jahre her, dass sie ihr vermeintlich letztes Konzert gespielt haben. Jetzt ist die Aachener Band zurück. Die Show in Leipzig ist nach ersten Auftritten im September das erste vollständige Konzert der Band. „Ich hab euch vermisst“, rief „Der Graf“ laut „Spiegel“ seinen Fans zu.

Neues Album erscheint 2026

2016 hatte die Band in Köln ihr Abschiedskonzert gespielt. Doch Anfang dieses Jahres kündigte „Der Graf“ überraschend an, dass Unheilig ein neues Album produzieren werde. LIEBE GLAUBE MONSTER soll am 13. März nächsten Jahres erscheinen. In Leipzig erhielten Fans direkt einen Vorgeschmack: Am 13. November erschien die themengebende Single „Wieder zurück“. Sie ist die zweite Single-Auskoppelung des kommenden Albums, nachdem im September bereits „Wunderschön“ veröffentlicht worden war.

Frische Single „Wieder zurück“

„Wieder zurück“ sei der erste Song, den er geschrieben habe, nachdem er sich entschieden habe, wieder Musik zu machen, teilte „Der Graf“ mit. „Die Erinnerungen an vergangene Konzerte waren meine Inspiration für diesen Song. Die Bilder und Emotionen zogen regelrecht vor meinen Augen vorbei und die Sehnsucht, diese Momente wieder zu erleben, erwachte wieder.“ Der Song sei sein musikalischer Neuanfang auf der Bühne. „Dort, wo ich die schönste und größte Wertschätzung als Mensch und Musiker erfahren durfte. Ich freue mich auf diese neue schöne Zeit mit euch allen und ich weiß, dass sie unvergesslich wird, denn wir werden diese neue Zeit gemeinsam feiern. Ich freue mich auf euch!“, ließ „Der Graf“ seine Fans wissen.

Lied für seine Mutter

Vor zehn Jahren hatte er sich wohl verabschiedet, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Doch irgendwann sei der Wunsch zurückgekehrt, wieder auf einer Bühne zu stehen. In Leipzig erzählte er laut „Spiegel“, wie wichtig ihm seine Mutter sei. Sie habe immer gekämpft wie ein Löwe, etwa als er als Junge große Probleme in der Schule gehabt habe, weil er stotterte. Jetzt sei sie alt geworden, kämpfe aber immer noch. Ihr widmet er das Lied „Mein Löwe“.